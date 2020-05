El día de la gloria de Nario y el de la furia de Urán en el Giro

Se cumplen seis años del lío tremendo que hubo en el Giro de Italia 2014 en el que hubo dos ciclistas colombianos: Rigoberto Urán y Nairo Quintana. En aquella oportunidad,

se armó una confusión por una información sobre la posible neutralización de la competencia por la dificultad del descenso del Stelvio.

Varios directores deportivos, entre ellos el del Omega, en el que corría Urán en ese entonces, y que perdió ese el liderato de la prueba de la competición , afirmaron haber escuchado el anuncio de la neutralización.



“Creíamos que en el descenso no podíamos adelantar las motos con bandera roja”, señaló Davide Bramatti, declaraciones que respaldó la gente del Astana.



Luca Guercilena (Trek) y Roberto Amadio (Cannondale), aseguraron a los medios que hubo una comunicación en la que se anunciaba la novedad.



“Evidentemente es una falta de comunicación, o más bien una interpretación diferente. A cuatro kilómetros de la cima del Stelvio, Radio Corsa ha dicho varias veces en inglés, italiano y francés que la carrera será neutralizada y que los corredores irán detrás de las motos con bandera roja. Es un poco particular que en la cumbre estuvieran todos juntos y en la bajada hubiera un grupo con dos minutos de ventaja. Hay que esperar al jurado y respetaremos su decisión, pero hablando con los colegas, todos habíamos entendido que la carrera era neutralizada con motos con bandera roja”, declaró Guercilena, según consiga el diario ‘as’ de España.



Le puede interesar: ('Cualquier desacuerdo me mandaba un golpe': expareja de Villa).



Amadio confirmó las versiones anteriores. “A cuatro kilómetros de la cima, Radio Corsa dijo que la carrera quedaba neutralizada detrás de una moto con bandera roja. A este punto, Ivan Basso iba estancado y esperamos para que se reintegrara en el grupo, dado que el descenso lo íbamos a hacer todos juntos. Luego se ha anunciado un ataque en el descenso. La responsabilidad es del Jurado y de la UCI. Quiero saber qué ha sucedido. Si se dice algo en Radio Corsa, debe ser seguido por todos. Si se ha comunicado la neutralización, así deber ser”, señaló

Adriano Baffi, uno de los directores deportivos del equipo Trek, afirmó: “Paré a Kiserlovski bajando para que estuviera en el grupo rosa”.



“Al igual que muchos otros, yo pensaba descenso fue neutralizado", dijo Wilco Kelderman, octavo en la general a 4 minutos 6 segundos.



Sin embargo, el director del Giro, Mauro Vegni, salió al paso de los comentarios y las acusaciones de los equipos.



También lea: (La especial invitación que le hacen a Shakira en Barranquilla).



“Dije que las motos al principio marcarían la trayectoria segura. La comunicación se interpretó mal”, afirmó.



Y agregó: “Los directores no tienen por qué seguir el twitter, solo oír la radio comunicación de la carrera. Si dudan, pregunten. En ningún momento se habló de neutralización. Si te juegas el Giro debes confirmar todas las informaciones. Y ningún director lo hizo”, declaró Vegni.



Esto será un tema que se recuerda seis años después porque esa confusión y lo que pasó después, le cambió la cara a la carrera.



DEPORTES