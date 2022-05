Mientras el Giro de Italia se dispone a afrontar su última y decisiva semana de carrera, mientras que algunos miembros del pelotón llevan ya más de dos meses y medio de baja por el veto de la UCI a los equipos rusos por la invasión de Ucrania, la Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP) fomenta la pulsera azul con la inscripciòn.

¿Por que? como apoyo a los ciclistas afectados por la decisión de la UCI de revocar sus licencias para competir.



(Nairo Quintana se iría del Arkea y correría con otros dos colombianos)

(Santiago Buitrago: ¿de dónde salió el mejor colombiano en el Giro de Italia?)

Los perjudicados



La ACP explicó el significado de la pulsera azul que los ciclistas están utilizando estos días en el Giro. Se trata de enviar un mensaje de apoyo a los deportistas de diferentes nacionalidades del Gazprom cuya licencia UCI fue revocada el pasado primero de marzo por la UCI siguiendo las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional (COI) tras el estallido de la guerra en Ucrania .



"Son 53 familias las implicadas en este caso: un total de 164 personas, en su mayoría europeos, que de la noche a la mañana se encontraron sin trabajo, sin salario, sin presente y sin futuro en el ciclismo sin una razón lógica. Entre ellos hay muchos jóvenes, profesionales calificados, padres y madres, que piden ayuda para no tener que poner fin a sus carreras", señala una nota de la ACP.



"Desde que surgió el problema, hemos intentado por todos los medios facilitar el diálogo entre la UCI y el equipo para encontrar una solución, lamentablemente sin éxito. No era posible dejar que estos ciclistas siguieran compitiendo con un maillot neutral o darles la oportunidad de unirse a otros equipos, como habíamos solicitado", explica la ACP.



La entidad deja claro que "los 21 corredores involucrados en este caso son absolutamente opuestos y ajenos a la guerra, pero están pagando directamente las consecuencias de la misma y, si la UCI no interviene ahora, se verán obligados a dejar de correr para siempre.



Como sindicato, no podemos dar todas las respuestas a nuestros miembros, pero estamos haciendo que nuestra voz sea escuchada por la UCI, y estamos pidiendo a la UCI que ayude concretamente a estos miembros del grupo ”, explica el presidente de la ACP, Gianni Bugno.



"El grupo está unido en apoyo de la paz. En el Giro de Italia, como en cualquier otra carrera, los ciclistas de todas las nacionalidades están uno al lado del otro, desafiándose unos a otros con respeto y lealtad. El deporte es apolítico y debe permanecer imparcial. El deporte une, no divide. Dicho esto, el derecho al trabajo de estos deportistas ha sido negado sin motivo alguno y, como asociación, sentimos que debemos protegerlo ", comenta Bugno.



La ACP hace un fuerte llamamiento a la UCI para encontrar una solución en el ámbito deportivo. "Con un gesto simbólico, los corredores profesionales envían al mundo un mensaje de paz y solidaridad entre los compañeros del Giro de Italia, exigiendo una respuesta de la UCI, pero sobre todo una ayuda concreta para estas personas", concluye la nota.



(Byron Castillo, de Selección Ecuador, rompe en llanto por intensa presión)

(Luis Díaz: impresionantes números en solo 13 partidos con Liverpool)





EFE