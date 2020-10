Presionan al Giro para acabar la carrera el domingo por coronavirus

Los casos de coronavirus que se han presentado durante el Giro de Italia han levantado polémica y ya se oye que varias partes han presionando para que la carrera termine el domingo y no cumplir el recorrido completo.

Según Eurosport, Education First elevó la petición seria, debido a que la burbuja no ha tenido la seriedad de oras carreras como el Tour de Francia.



Le puede interesar: (Coronavirus pone contra las cuerdas al Giro: ¿se cancelará la carrera?)



La carta fue enviada a la dirección del Giro, con copia a algunos equipos que están en la carrera.



"Debe esperarse que se produzcan más enfermedades. Sería mejor para el Giro y el UCI World Tour ... [si] esto se hiciera de manera sistemática y holística en lugar de una retirada caótica de un equipo a otro", decía la petición.



David Lappartient, presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), contestó: "Ahora nos enfrentamos al desafío de terminar la temporada y esto se puede lograr continuando con este espíritu de colaboración y unidad en el ciclismo profesional".



En el Giro se han presentado varios casos positivos como los de Simon Yates, Steven

Kruijswijk y Michael Matthews, corredores no no están en competencia.



De igual manera, esos casos llevaron a los equipos Mitchelon Scott, que tuvo más contagios el lunes, y Jumbo Visma, a irse del Giro.



Este jueves, 17 policías de la carrera también fueron controlados positivos, por lo que el tema alarma al resto de la caravana.



Deportes