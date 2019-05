Así está el Gavia a ocho días de que pase el Giro, ¿se podrá subir?

Una de las etapas claves de montaña del Giro de Italia, la 16, que se disputará el 28 de mayo, podría estar en riesgo por las condiciones climáticas. El Passo di Gavia, de 2.621 metros de altitud, hoy está cubierto de nieve.

Las expectativas para los próximos ocho días es que caigan 23 centímetros de nieve, por lo cual los organizadores están acelerando trabajos para que no haya problemas para el paso por el Gavia, según publica el portal Cyclingtoday. Este video, de la oficina de turismo de Bormio, grabado el jueves, muestra el estado del Gavia y de los trabajos.

Sin embargo, los organizadores buscan rutas alternativas en caso de que no se pueda subir al Gavia, que en el trazado original es un puerto fuera de categoría que se corona en el kilómetro 132, a 105 de la meta. La idea inicial, si no se puede pasar por allí, es subir dos veces el Mortirolo.

“Estamos esperando el pronóstico porque podría haber una mejora en la próxima semana, así que ya veremos. Y, claramente, si no podemos hacer el Gavia, ya hay otras posibilidades en mente", declaró Mauro Vegni, director del Giro. "No puede arriesgarse en esta época del año en mayo por sobrepasar los 2.700 metros y no tener otra alternativa. Siempre hay que tener la posibilidad de una ruta de reserva", agregó.



Ya en 2013, los organizadores tuvieron que cancelar el paso por el Gavia y buscar una ruta alternativa, pero las condiciones climáticas empeoraron y la etapa completa fue cancelada. En esa edición, el colombiano Rigoberto Urán fue segundo.



