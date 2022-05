La contrarreloj del Giro de Italia de 9,2 km disputada en carreteras de Budapest, Hungría, la ganó Simon Yates, un hombre que ha mejorado mucho en estas lides y que al lado de Tom Dumoulin sacó el mejor provecho frente a los demás rivales por el título de la carrera.

Los ganadores y perdedores de la crono

Simon Yates, ganador de la primera crono del Giro. Foto: EFE

'Supermán' López

López perdió. De todos los favoritos, Miguel Ángel López fue el que más en deuda quedó. En solo 9,2 km dejó 42 s con Yates, eso indica más de 4,5 segundos por kilómetro. Se sabe que no va bien al reloj y su DT, Stefano Zanini, le dijo a EL TIEMPO que había mejorado, pero este sábado eso no se vio.



El boyacense tiene por delante todo el Giro para recuperar camino. Solo queda una crono de 17 km al final de la carrera, pero hay mucha montaña por delante para acomodarse mejor en la general.



Hoy, López pierde 9 s con Landa, solo 18 s con Carapaz, que es el referente de todos, 24 s con Almeida, pero el tema es con Dumoulin, con el que cede ya 37 s y con Yates, quien lo aventaja por 42 s. No es un tiempo considerable, la verdad, mirando lo que queda, pero sí se le esperaba mucho más arriba.



El ciclista del Astana sabe que resta toda la montaña en el Giro para labrar su camino al podio, pero es claro que el tiempo perdido este sábado en la contrarreloj no lo deja bien parado.

Simon Yates

Yates, el más beneficiado. El corredor británico del BikeEchange paró el reloj en 11 minutos 50 segundos, superó por tres segundos a un especialista, Tom Dumoulin, y a 17 s a Wilco Kelderman y por 18 s a Joao Alemida.



Y de ese grupo de favoritos, Yates marcó diferencia en la general, pues ya tiene a 5 s al neerlandés, 13 s a Kelderman, a 17 s a Bauke Mollema. Pero de los que realmente se aisló fue de Richard Carapaz, que está a 24 s, Mikel Landa, a quien dejó a 33 s y a Miguel López, que cede con él 42 s.Yates espera que su regularidad no le pase factura y que este Giro, por fin, sea el de su consagración, porque siempre hace dos semanas buenas y al final sucumbe.

Tom Dumoulin

Dumoulin recupera camino. El ciclista del Jumbo Visma es un gran interrogante en la competencia. No ha podido retomar el camino que lo llevó a ganar el Giro de Italia en el 2017, precisamente derrotando a Nairo Quintana, pero este segundo puesto en la crono y ser el tercero en la general le puede servir.



Dumoulin viene de accidentes y de un retiro parcial del ciclismo y eso, de todos modos, pega, deja sus rastros, y los demás, que no han dejado de entrenar y de correr, pues le sacan ventaja.



A hoy es tercero en la general, no ganó la etapa por culpa de Yates, pero en estas dos etapas se mostró fuerte. Aún falta mucha carrera.



Joao Almeida

Almeida se defendió. El portugués, líder del UAE Emirates, hizo una etapa media, aceptable. Perdió 18 s con Yates y 19 s con Dumoulin, pero les sacó segundos importantes a Nibali, Mollema, Pello Bilbao, Carapaz y al mismo López, a quien ya lo tiene a 24 s.Seguro que en la montaña le irá mejor y está al frente de una excelente oportunidad para ganar la carrera, la misma de la que fue líder durante 14 días en el 2020. Se puede considerar en el lote de los ganadores del día.

Richard Carapaz

De Carapaz se esperaba más. El ecuatoriano es el ciclista referente de la carrera, al que todos le quieren ganar, y es así. Pero en esta crono dejó segundos en el camino. Pierde 24 s con Yates en la general, 19 s con Dumoulin y solo 6 s con Almeida.



Se esperaba más de él. No al nivel de Dumoulin y de Yates, pero sí se planeaba verlo más arriba en la etapa. En la general ya supera a landa por 9 s y a López por 18 s.Vendrá la montaña y Carapaz es conocedor de sus habilidades. Allí deberá de sacar sus mejores días para recuperar el tiempo perdido. Este sábado, no le fue bien.

LISANDRO RENGIFO

@LisandroAbel

DEPORTES EL TIEMPO