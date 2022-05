El Giro de Italia se despertó este jueves con una novedad sanitaria: uno de los candidatos al título general de la carrera se retiró debido a un positivo para covid-19.

Se trata de Joao Almeida, integrante del UAE Team Emirates, quien estaba en la cuarta casilla de la clasificación general. El portugués había perdido poco más de un minuto el miércoles con respecto al líder Ríchard Carapaz.



UAE confirma el positivo de Joao Almeida

“Es verdad, es verdad. es coronavirus. Es una mierda. No se sentía muy bien anoche y esta mañana hicimos pruebas internas. Ahora haremos la PCR pero el test rápido dio positivo. Está fuera de la carrera. Tiene síntomas leves, por lo que lo más importante es su salud, que se recupere bien”, confirmó el manager del UAE, Mauro Gianetti, en declaraciones a ‘Velonews’.



Almeida es compañero de equipo del colombiano Fernando Gaviria, que este jueves tendrá su última oportunidad para obtener una victoria de etapa, en un recorrido que le favorece. Gaviria ha dado positivo para covid-19 en tres ocasiones.



Sin embargo, Gianetti dio un parte de tranquilidad sobre el resto del equipo. “Hicimos la prueba a todos los corredores, pero él (Almeida) es el único positivo”, declaró.



Almeida perdió el tercer puesto de la general en beneficio del español Mikel Landa tras la decimoséptima etapa. El portugués confesó que no se había sentido bien.

Almeida no se había sentido bien el miércoles

"Sentía que no me había recuperado al 100 por ciento de la etapa de ayer (martes), que fue un día muy duro, así que pude entender que mis piernas no estaban como siempre", destacó Almeida. “Me preguntaba si era solo yo o los demás también, pero aparentemente era solo yo”, añadió.



