Alex Dowsett se quedó con la octava etapa del Giro de Italia

El británico Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation) se impuso este sábado en la octava fracción del Giro de Italia, al coronar una larga fuga, mientras que el portugués Jao Almeida sigue de líder y el mejor colombiano es Éiner Rubio.

La etapa se corrió entre Giovinazzo y Vieste, en un recorrido de 200 kilómetros.



El pelotón aún no ha cruzado la meta y tiene más de 9 minutos de desventaja con respecto al ganador de la fracción. El líder de la general seguirá siendo el portugués Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step).



Dowsett, que había ganado ya una contrarreloj en el Giro de 2013, atacó en los primeros kilómetros y, con una prueba de fuerza, cruzó la línea de meta con un tiempo de cuatro horas, 50 minutos y nueve segundos, por delante de Salvatore Puccio (Ineos) y el británico Matthew Holmes (Lotto Soudal).



El corredor de Maldon regaló una alegría al ciclismo británico en un Giro hasta este momento amargo, pues tras la retirada por lesión de Geraint Thomas (Ineos), este sábado fue Simon Yates quien tuvo que abandonar la Carrera Rosa tras dar positivo por coronavirus.



Fue un día tranquilo para los "grandes" de la clasificación general, en la que Almeida mantuvo su ventaja sobre el español Pello Bilbao (Bahrein Merida) y el holandés Wilco Keldermann (Sunweb).



Fueron 163 los corredores que salieron en la mañana italiana de Giovinazzo, pero lo que más destacó fue la ausencia de Yates, ganador de la Vuelta 2018 y uno de los máximos favoritos, quien fue obligado a retirarse tras dar positivo por coronavirus.



El corredor del equipo australiano tuvo ligeros síntomas en la séptima etapa y dio positivo en dos test consecutivos este sábado, por lo que su Giro ya terminó.



Todos quienes tuvieron contactos con Yates se sometieron a un test y, al dar negativo, pudieron competir en una etapa plana en la parte inicial, pero compleja en el tramo final, con un circuito que preveía una exigente subida en Vía Saragat con pendientes que tocan el 17 por ciento.



Fueron seis los corredores que buscaron gloria desde los primeros kilómetros, con confianza por la posibilidad, que finalmente se concretó, de que los grandes del grupo no aumentaran particularmente el ritmo para gestionar energías en vista de la etapa de este domingo en Roccaraso.



En los maravillosos paisajes del promontorio del Gargano, los italianos Puccio y Simone Ravanelli (Androni Giocattoli-Sidermec), el estadounidense Joey Rosskopf (CCC Team), los británicos Alex Dowsett y Holmes (Lotto-Soudal) y el austríaco Matthias Brandle (Israel Start-Up Nation) se hicieron con una ventaja sobre el grupo que tocó los diez minutos y consiguieron defenderla hasta el final.



Dowsett fue el primero en atacar y llegó a la última vuelta del circuito, de quince kilómetros, con una ventaja de 30 segundos, hasta tocar un máximo 55 segundos a diez de la línea de meta.



Sus perseguidores infravaloraron el ataque de Dowsett, que sin embargo demostró tener todavía brillantez y selló una autoritaria victoria en Vieste, al entrar con un minuto y quince segundos de ventaja sobre Puccio y Holmes.



Llegó con casi catorce minutos de retraso el grupo, en el que los grandes de la general se dieron cita para la exigente etapa de este domingo en Roccaraso. Almeida mantuvo sus 43 segundos de ventaja sobre Pello Bilabo y 49 sobre Keldermann.



EFE