El belga Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) se hizo con la maglia rosa de líder del Giro de Italia al ganar el sábado la primera etapa, una contrarreloj individual de 19,6 km en Ortona.

El campeón del mundo de 23 años superó al italiano Filippo Ganna y al portugués Joao Almeida por 22 y 29 segundos respectivamente. El otro gran favorito del Giro, el esloveno Primoz Roglic, se queda a 43 segundos de distancia del fenómeno belga.



(Shakira y Piqué, 'otra vez juntos', protagonistas de otro éxito, video)

(Giro de Italia 2023: estas son las opciones reales de los colombianos; análisis)



Es la primera vez que el flamenco del equipo Soudal-Quick Step viste la maglia rosa, lo que además contrasta con su abandono de 2021, durante su primera participación en el Giro. Con esta exhibición, Evenepoel, que arrancó la prueba con su maillot de campeón de Bélgica en contrarreloj, lanza un mensaje a la competencia.



Más aún teniendo en cuenta que el programa del Giro incluye otras dos contrarrelojes, el domingo 14 de mayo y durante la penúltima etapa, la víspera de la llegada a Roma dentro de tres semanas.

1. Remco, solo

Remco Evenepoel no solo ganó la primera etapa, se puso la camiseta rosada de líder, sino que sacó buen provecho de sus capacidades, aislando, en tan solo 19 kilómetros, a sus demás rivales.



A Roglic le sacó 43 s, y eso ya es mucho, aunque el Giro hasta ahora comienza. El belga se ve fuerte, pero tiene en su equipo al talón de Aquiles y debe esperar a que lo ataquen en gavilla a ver cómo responde. Faltan más etapas al reloj y ahí debe sacar su ventaja.

Facebook Twitter Linkedin

Remco Evenpoel. Foto: EFE



No tiene un equipo fuerte, pero sí tiene todas las capacidades para cabalgar el Giro, si es que anda como el sábado. Debe perder la camiseta pronto para no echarse la responsabilidad de la carrera al hombro, pues necesitará de sus compañeros más adelante.

2. Roglic, el perdedor



Si bien Evenepoel está por encima del esloveno en los esfuerzos al reloj, pues dejar en tan solo 19 km 43 segundos es demasiado tiempo para un especialista como el líder del Jumbo Visma.



Roglic no se vio bien, dejó mucho tiempo y ese tendrá que recuperarlo de acá en adelante, si es que no quiere que Evenepoel llegue a la última semana con más de cuatro minutos sobre él.

Facebook Twitter Linkedin

Primoz Roglic. Foto: EFE



Tampoco tiene el mejor equipo. El covid y las caídas en la última semana lo privaron de contar con cinco homres claves, los que le tocó reemplazar con otros compañeros que no estaban en el listado para el Giro y eso pesa. No hay duda, fue el perdedor del día.

3. Los más fuertes



Ineos y UAE Emirates son los equipos mejor armados, los que dejaron una buena imagen después de la primera jornada. Tal vez no tengan un líder tan fuerte como Remco o Roglic, pero sí tienen corredores con los que pueden hacer daño.



Ineos cuenta con Tao Geoghegan que ya ganó un Giro en una buena forma y con un Geraint Thomas, que pese de sus 36 años sigue siendo un peligro.



Joao Almeida es líder del UAE Emirates, que cuenta con Brandon McNulty y con Jay Vine, que en algún momento pueden hacer daño, pueden poner contra las cuerdas al belga. Sin duda, esos dos equipos son mejores que el Soudal de Evenepoel.

Facebook Twitter Linkedin

Joao Almeida. Foto: EFE

4. Buitrago y Urán, normal

Tal vez perder 2 min 02 s con Remco sea un escándalo, pero para Santiago Buitrago no lo es. No es un especialista, su meta no es ganar el Giro, su rival no es Evenepoel, pero sí es claro que debe recuperar ese tiempo en la montaña.



Para quedar dentro de los 10 mejores de una general no hay que estar a pocos segundos de la camiseta rosada y la crono del bogotano fue buena, a pesar del tiempo cedido.

Facebook Twitter Linkedin

Rigoberto Urán Foto: AFP



Remco les metió tiempo a todos, no solo a Buitrago, los hizo ver pequeños, pero es claro que si corre con libertad e inteligencia, el colombiano puede sacar provecho de la lucha por la general de los demás.



Urán fue el mejor, dejó en meta 1 min 35 con el belga, pero a sus 36 años se puede dar por bien servido. Como Buitrago, no viene a ganar el Giro, estar en los 10 es más que un buen resultado para él, por eso la crono fue buena.

(Exjugadora de Millonarios femenino Angie Valbuena falleció en trágico accidente)





Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel