💖 The symbol of supremacy, the beacon of the Corsa.👚The #Giro's Maglia Rosa, the one that raises you from champion to legend

.

💖 Il simbolo del primato, il faro della Corsa.👚La Maglia Rosa del #Giro, quella che da campione, ti eleva a leggenda@EnelGroupIT #GirodItalia pic.twitter.com/djarf3QxlZ