El Giro de Italia tendrá este viernes su etapa reina, la que pondrá condiciones y casi que definirá la clasificación general. Se llevará a cabo entre Longarone y las Tres Cimas de Lavaredo, de 183 km. Termina donde ganó Luis Herrera en 1989.

Serán cinco pasos de montaña, el último de primera categoría, 7,1 kilómetros de trazado y promedio de rampas del 7,8 por ciento de inclinación.

(Egan Bernal: esta es la carrera que lo confirma como su figura, ¿cerca del Tour?)

(Piqué y Clara Chía ya tienen anillo, a pesar de Shakira: 'Se lo están arreglando')

Duras subidas

Pero antes la fracción tendrá más cruces de montaña, como el Passo Giau, a 2.227 metros de altitud, 14 km al 5,7.



Es la jornada reina no solo por el trayecto, por lo que pueda definir, sino porque los ciclistas tendrán un desnivel de 5.000 metros, lo que hará daño.



Para el ciclismo colombiano puede ser una buena jornada. Esta vez los objetivos no están adelante, no se pelea por los primeros lugares de una depurada general, pero sí por el ingreso a los 10 mejores de la clasificación.

Facebook Twitter Linkedin

Joao Almeida Foto: AFP



Einer Rubio tiene claro que a su paso, a pura estrategia, al aguante, sin gastar más de lo debido puede ingresar a ese selecto grupo.



El boyacense del equipo Movistar está a solo 37 segundos del lugar 11 en poder a Bruno Armirail, quien deberá de ceder este viernes.

"La etapa reina es más favorable para mis condiciones. Solo espero amanecer en buenas condiciones y responder". FACEBOOK

TWITTER



Y a Laurens de Plus lo tiene a un minuto 11 segundos. Y si miramos que su rival estará pendiente de ayudar a su jefe y líder, Geraint Thomas, pues lo más normal es que Rubio suba, lo supere, siempre y cuando el colombiano no pague las consecuencias de lo que ha pasado en el Giro y sus fuerzas no lo acompañen.



"La etapa reina es más favorable para mis condiciones. Solo espero amanecer en buenas condiciones y responder", dijo Rubio.

¿Y la general?



El jueves, en la etapa de 161 km con llegada en Val du Zoldo, ganada por Filippo Zana, los llamados a pelear el título tuvieron una buena confrontación.



Primoz Roglic recuperó el segundo puesto, el que cedió Joao Almeida, quien fue el perjudicado, pero quien a la vez salvó en la última instancia lo que pudo ser una catástrofe.

Facebook Twitter Linkedin

Geraint Thomas. Foto: EFE



Thomas ‘fue en coche’, pues le ayudó a Roglic a distanciar a Almeida, pero con el esloveno no perdió y conservó un día más la camisera rosada en el día de su cumpleaños 37.



Lo de este viernes es imperdible, la jornada será dura y el espectáculo es para seguirlo de cerca.

(James se destapó, habló de Queiroz, Rueda y su futuro: 'No sé por qué me odian tanto')

In Val di Zoldo it is a two-man challenge for stage win. @rogla roars back. Watch the highlights of stage 18 of the Giro d'Italia 2023!🎥 #IntimissimiUomo #Giro #GirodItalia pic.twitter.com/1sD5C0iLm8 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 25, 2023

Giro de Italia 2023: etapa reina EN VIVO

Minuto a minuto A falta de 88 kiómetros El grupo de fuga le saca tiempo al líder Ya son cinco minutos de diferencia entre la escapada y el dueño de la 'maglia rosa'. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp A falta de 110 kilómetros Fuga se desmarca a más de un minuto Un grupo se desprende del pelotón. Santiago Buitrago hace parte de la fuga. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp

DEPORTES