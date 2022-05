Giulio Ciccone se impuso en la etapa 15 del Giro de Italia, disputada este domingo entre Rivarolo Canavese y Cogne, de 177 kilómetros, en la que el ecuatoriano Richard Carapaz conservo el liderato, mientras que el colombiano Santiago Buitrago hizo una sensacional jornada al terminar de segundo.

La fracción comenzó muy nerviosa, era una etapa para la fuga, para que los corredores y equipos que no han tenido protagonismo, que no han podido ganar, tuvieran esa opción.



Richard Carapaz, el líder, tuvo una caída sin consecuencias.



La fuga se hizo presente. Fueron 27 corredores los que se escaparon, entre ellos, los colombianos Iván Sosa (Movistar), Harold Tejada (Astana) y Santiago Buitrago (Bahrain).



Otros que estuvieron en esa escapada fueron Bauke Mollema, Mathieu van der Poel, David de la Cruz, Hugh Carthy, Antonio Pedrero, Nico Denz, Rui Costa, Davide Formolo, entre los más importantes.



El lote, comandado por el equipo Ineos, que tenía al líder de la carrera, Richard Carapaz, no se inquietó y ‘le dio permiso’ al grupo de adelante.



Y a 59 km de la meta, Van der Poel, Koen Bouwman y Martin Tusveld se fueron en la punta. Buitrago, Pedrero y Ciccone conectaron a los tres punteros. 48 km a la meta y diferencia de 6 min 03 s.

Richard Carapaz. Foto: AFP





Perjudicado por ese movimiento fue Van der Peol, que perdió la rueda. A 47 km de la llegada la diferencia de los punteros con el grupo líder era de 5 min 53 s.



Carthty llegó a la punta. Y a esa altura de la etapa los escapados llevaban 5 min 36 s sobre el lote de Carapaz y a 40 km de la meta.



Buitrago, Carthy, Pedrero, Martijn Tusveld, Ciccone y Costa comenzaron a subir el premio de montaña final con ventaja de 4 min 34 s sobre el grupo del líder, que venía tranquila.



Carthy fue el que más se movió en esas primeras rampas. Pero el colombiano y el italiano se le pegaron a la rueda.



Buitrago perdió la rueda a 20 km, pero intentó llegarles a los dos punteros. Ciccone saltó a Carthy dos kilómetros adelante.



El ciclista colombiano soltó a Carthy, a 12 km del final, pero a esa altura de la jornada Ciccone ya llevaba 51 s sobre él.



El lote tomó a subida con tranquilidad, al menos a 7 km de la meta la distancia entre Ciccone, que era primera, y Carapaz, era de 7 min 30 s. Buitrago buscó descontarle al italiano.



El corredor italiano del Trek reguló su paso en los kilómetros finales y logró ganar la etapa, la tercera en su historia en la competencia, luego de las victorias en el 2016 y 2019.



Buitrago, a sus 22 años, fue segundo, ya había sido quinto el jueves pasado, en un gran Giro.



La competencia tendrá día de descanso este lunes y se reanudará el martes con la fracción entre Saló y Aprica, de 202 km, con tres pasos montañosos, uno de ellos el Mortirolo.





