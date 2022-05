Alberto Dainese se impuso en la etapa 11 del Giro de Italia, que se disputó este miércoles entre Santarcangelo di Romagna y Reggio Emilia, de 203 kilómetros, en la que el español, Juan pedro López, conservó el primer lugar de la clasificación general.

El colombiano Fernando Gaviria, el francés Arnaud Demare, el neerlandés Mathieu van der Poel o el australiano Caleb Ewan eran los grandes candidatos para la victoria parcial.



La fracción comenzó con una noticia poco alentadora. Se anunció el retiro de Biniam Girmay, ganador de la décima etapa del Giro, quien por precaución no tomó la salida, luego de que en el podio el corcho de la botella de champaña saliera disparado y le pegara en el ojo izquierdo.



Como es normal en estas jornadas, la escapada estuvo a la orden del día. Esta vez los protagonistas son Luca Rastelli y Filippo Tagliani. La diferencia de los punteros fue de 3 minutos 40 segundos sobre el lote del líder, Juan Pedro López, que ha tomado las cosas con calma.



Luego la diferencia subió más, a 4 minutos 50 segundos, pero pronto el lote grande comenzó a apurar el paso.



A falta 100 kilómetros para la meta la diferencia bajó a 1 minuto 30 segundos. Los equipos de los embaladores no querían ninguna sorpresa. Más adelante la fuga se acabó, pero en el grupo hay muchos movimientos.



Richard Carapaz ganó tres segundos de bonificación y empató en el segundo puesto de la general con Joao Almeida.



El viento apareció, por eso hubo tantos movimientos en el grupo, pues los pedalistas buscaron estar adelante para evitar un corte.



Cuando todo parecía que el grupo principal no daría largas, pues saltó de él Dries de Bondt, cuya diferencia no logró superar los dos minutos.



De Bondt fue alcanzado a dos kilómetros del final, los trenes se armaron, Gaviria había superado a Dermare, pero desde atrás llevó Dainese y lo derrotó.



Este jueves, etapa 12, entre Parma y Genova, de 204 kilómetros.



