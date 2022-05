El español Mikel Landa aprovechó la segunda jornada de descanso del Giro para restañar las heridas de las caídas sufridas, e ilusionado, mantiene intacto el sueño que tiene desde hace años: ganar la carrera rosa, posibilidad que no descarta.

'El Giro es un sueño'

Mikel Landa (izq.) y Romain Bardet. Foto: AFP

"El Giro es un sueño, llevo varios años soñando con ganar la 'maglia rosa', pero siempre rivales más fuertes que yo o diversas trabas lo han impedido. Este año puede ser el definitivo para lograrlo. De momento todo va bien", señaló el ciclista de Murgia, en la rueda de prensa de la jornada de reposo en la costa adriática.



A pesar de las caídas que mermaron la confianza de Landa, el alavés mostró un perfil optimista, aunque admite que todavía queda mucho Giro. "Sí, el Giro se puede ganar, no queda mucha crono y en montaña estoy con los mejores. Tengo que mantener el nivel de ayer en el Blockhaus, pero hay que esperar, tener paciencia, es una carrera de desgaste que puede pasar factura", comentó.



Landa, dolorido por los golpes contra el asfalto, espera recuperar el máximo nivel en la segunda semana de carrera, teóricamente con etapas más tranquilas.



"Me da moral estar arriba, siempre hay temor por los adversarios, pero ayer vimos dónde está cada uno, y yo estuve entre los mejores. Estoy tranquilo, si todo va bien estaré en la pelea. Espero que la caída no me afecte. Estoy algo dolorido, pero por suerte no es nada grave", explicó.



Sobre los favoritos a la 'maglia rosa' en Verona, Landa señaló en primer lugar al ecuatoriano Richard Carapaz, pero en su lista hay más rivales peligrosos.



"Carapaz es de los favoritos, pero hay más. A Bardet se le vio ayer con buen nivel, es un corredor con experiencia, ha sido podio en el Tour, Almeida ha demostrado estar bien, es un ciclista constante y puede ser candidato, también otros como Hindley".



Respecto al liderato de Juan Pedro López, Landa destacó la progresión del corredor andaluz, poseedor de la maglia rosa durante 6 días. "Está teniendo un muy buena actuación, en el Blockhaus mantuvo la maglia. Es un corredor que viene dando pasos, es joven y puede hacer grandes cosas", concluyó.

EFE