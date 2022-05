El neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin Fenix), primer líder del Giro de Italia calificó de "increíble" la experiencia de vestir la 'maglia' rosa en su debut, un año después de alcanzar el 'maillot' amarillo en el Tour de Francia, también en su estreno.

"Es increíble, llevar el 'maillot' amarillo del Tour y ahora el rosa del Giro... Ahora veremos qué sucede en la contrarreloj de mañana, donde trataré de mantenerla, será difícil pero lo intentaré", dijo en meta el líder del Alpecin.



El relato de su triunfo



En una llegada muy ajustada en la que batió por centímetros al eritreo Biniam Girmay, Van der Poel solo se sintió vencedor al traspasar la línea de meta.



"Íbamos igualados y me vi vencedor sobre la línea. Al final fue difícil descolgar a los velocistas, que también lo tuvieron complicado en la subida. Sabía que era una buena oportunidad, sufrí mucho, pero lo conseguí", comentó.



Van der Poel, quien logró su segunda victoria en una grande por etapas después de la primera lograda en el Tour 2021, estuvo en la pelea en el momento oportuno, aunque también pasó por apuros.



"Sabía que el posicionamiento sería la clave para ganar hoy. Fue un poco difícil, me quedé encerrado un par de veces en la subida final y luego me costó mucho trabajo atrapar a los rivales que iban delante. Estoy muy feliz", concluyó.



EFE