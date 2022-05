Ni el Etna ni el Blockhaus fueron capaces de definir la general de un Giro que disfrutó de la segunda jornada de descanso con los favoritos apiñados en apenas 20 segundos y con todo por decidir.

Segunda semana, una clave de la carrera

Mikel Landa (izq.) y Romain Bardet. Foto: AFP

Con el español Juan Pedro López viviendo aún el sueño rosa, la carrera afrontará una segunda semana propicia para los esprinters y aventureros, con fin de semana exigente, sobre todo con la jornada del domingo, con protagonismo de la montaña.



Aguantó 'Juanpe' en el Blockhaus, donde sucumbieron algunos de los nombres llamados a la general, como el británico Simon Yates, y el colombiano Iván Ramiro Sosa, ambos fuera de le pelea siquiera del podio.



El lebrijano podrá disfrutar algún día más de la 'maglia rosa', pero a pesar de su evidente crecimiento como ciclista, no entra en las apuestas para llevarse el trofeo "Senza Fine".



Las apuestas se dirigen hacia el portugués Joao Almeida, el francés Romain Bardet, el ecuatoriano Richard Carapaz y el español Mikel Landa. Con Hindley y Guillaume Martin intercalados entre los 7 primeros, la difeencia entre todos ellos está en el margen de 17 segundos. Un empate técnico con todo el Giro que resta.



Todos los citados han demostrado ser los corredores más en forma, y si un equipo ha sobresalido sobre el resto, ese ha sido el Ineos de Carapaz, con hombres como Porte, Sivakov y Narváez que hacen una gran labor en la montaña. Ese potencial podría ser determinante sobre todo en la tercera semana, cuando llegue la montaña de verdad.



En el grupo de españoles el liderato de Juanpe ha animado el ambiente entre los seguidores, lo mismo que el hecho de ver a Mikel Landa peleando entre los mejores, y mejor acompañado por la suerte que otros años. En el top 10 se encuentra Pello Bilbao, a 1.22 minutos, y Valverde un puesto después a un segundo más. El murciano, de 42 años, es el mejor del Movistar. Iván Sosa, el teórico líder, se encuentra a 5.53 en la general.



Con pocas incógnitas despejadas, el Giro ofrece una segunda semana que puede ser bonita para los esprinters. Contando la décima etapa camino de Jesi, los velocistas podrían tener cuatro "volatas" consecutivas, ya que luego Reggio Emilia, Génova y Cuneo son llegadas planas.



El Giro se anima el sábado 21 en un circuito alrededor de Turín que incluye el Superga, el Colle della Maddalena y el Parco del Nobile a solo 4 kilómetros de meta. Y el domingo 22 llegan tres señores puertos: Pila-Les Fleurs (1ª, 12,2 km al 6.9 por ciento), Verrogne (1ª, 13.9 al 7.1) y final en Cogne (2ª, 22.2 al 4.3). En la cima del último puerto el pelotón se dirigirá hacia la tercera y última jornada de descanso.



EFE