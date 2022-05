El Giro de Italia tienen este domingo una jornada clave en la pelea por la clasificación general, pues termina en alto, en el tramo entre Rivarolo Canavese y Cogne, de 177 kilómetros.

La fracción comenzó muy nerviosa, es una etapa para la fuga, para que los corredores y equipos que no han tenido protagonismo, que no han podido ganar, pues tienen esa opción.



La fuga se hizo presente y fue muy grande: 27 corredores se escaparon, entre ellos, los colombianos Iván Sosa (Movistar), Harold Tejada (Astana) y Santiago Buitrago (Bahrain).



Otros que estuvieron en esa escapada fueron Bauke Mollema, Mathieu van der Poel, David de la Cruz, Hugh Carthy, Antonio Pedrero, Nico Denz, Rui Costa, Davide Formolo, entre los más importantes.



El lote, comandado por el equipo Ineos, que tiene al líder de la carrera, Richard Carapaz, no se inquietó y ‘le dio permiso’ al grupo de adelante.



Y a 59 km de la meta, los punteros son Van der Poel, Koen Bouwman y Martin Tusveld, quienes llevan 44 s sobre el lote perseguidor y 5 min 07 s al de Carapaz.



Buitrago, Pedrero y Ciccone conectaron a los tres punteros. 48 km a la meta y diferencia de 6 min 03 s.



Perjudicado por ese movimiento fue Van der Peol, que perdió la rueda. 47 km de la llegada y la diferencia de los punteros con el grupo líder es de 5 min 53 s.