El Giro de Italia cumple este miércoles una fracción ideal para los embaladores, tramo que se desarrolla entre Santarcangelo di Romagna y Reggio Emilia, de 203 kilómetros.

La verdad es que no se esperan muchas emociones en la etapa, pero en el ciclismo no se sabe qué jornada será la más complicada.



El colombiano Fernando Gaviria, el francés Arnaud Demare, el neerlandés Mathieu van der Poel o el australiano Caleb Ewan son los grandes candidatos para la victoria parcial.



La fracción comenzó con una noticia poco alentadora. Se anuncia el retiro de Biniam Girmay, ganador de la décima etapa del Giro, quien por precaución no tomó la salida, luego de que en el podioa el corcho de la botella de champaña saliera disparado y le pegara en el ojo izquierdo.



Como es normal en estas jornadas, la escapada está a la orden del día. Esta vez los protagonistas son Luca Rastelli y Filippo Tagliani.



​La diferencia de los punteros es de 3 minutos 40 segundos sobre el lóte del líder, Juan Pedro López, que ha tomado las cosas con calma.



Los dos punteros abren más hueco, ya la diferencia es de 4 minutos 50 segundos.