Giro de Italia 2022: el colombiano que 'gana etapas' en la cocina de la carrera

Nairo Quintana ganó el Tour de l’Avenir del 2010, una carrera en la que el equipo colombiano casi que no puede competir.



Los líderes de la escuadra no respondieron en la Copa de Naciones. Las carreras que hicieron en Europa no sirvieron para nada, pues no se consiguieron los puntos necesarios para ir a correr a Francia.



El frío, la nieve y la lluvia impidieron que los jóvenes ciclistas lograran su meta. Por el clima poco salían a entrenar, se dedicaron a comer y comer y se subieron de peso.



El grupo se devolvió sin un punto, condicionado a que en Canadá deberían luchar por lograr el cupo a esa prueba que Colombia ya había ganado en dos ocasiones con Alfonso Flores y Martín Ramírez. Les fue como a los perros en misa.



En la primera jornada de la carrera en Canadá, Camilo Suárez se montó en la fuga. No era el líder, los que tenían que responder eran Nairo, Darwin Atapuma y Jarlinson Pantano, pero ninguno de ellos pudo.



Suárez, un chico que se había destacado en carreras juveniles, fue el que sacó la cara.



Los demás le trabajaron y al final de la prueba fue segundo en la general, el título se le escapó por solo 11 segundos, esa fue la diferencia que le sacó Luka Mezgec, el campeón, pero le dio los puntos al país para ir al Tour de l’Avenir. Si no hubiera sido por Camilo, la historia hubiese sido otra.

Pensó en ‘sacarse el clavo’ en el Tour de l’Avenir, pero no fue así. Terminó en la casilla 48 de la general, a 58 minutos 22 segundos de Nairo, pero el último día nadie se acordó de que por él se pudo celebrar.



(Además: Byron Castillo: ¿qué pasa con Colombia si Ecuador queda fuera del Mundial?).

A oncología

Pasaron cuatro años y Suárez volvió a ser protagonista. En el equipo Colombia es Pasión todo cambió. Los grandes referentes del grupo como Nairo, Esteban Chaves y Pantano ya habían cogido un avión a Europa para convertirse en figuras del ciclismo mundial y acá en el local el proceso debía continuar.



Luis Fernando Saldarriaga, el DT, le dio la responsabilidad a Camilo Suárez de capitanear la escuadra. En él se fincaron las grandes esperanzas de triunfos, pero no respondió.



A Camilo le llegó la mala. Le hizo caso al técnico de entrenar, siguió los trabajos al pie de la letra, pero le pesaron los pedales.



Dormía las ocho horas cómo mínimo, comía poco, pero nada que levantaba, tema que le preocupó, porque no entendía qué problema tenía.



En ese momento no entendía nada, pero más adelante se puso a pensar y encontró la causa. Se descompensó, comenzó a enfermarse reiteradamente. Los niveles de su cuerpo bajaron y fue enviado a exámenes médicos.



Las sospechas apuntaban a que tuviera cáncer, por eso fue tratado por un oncólogo. Los resultados fueron buenos, en cuanto a que se confirmó que no tenía esa enfermedad, pero descubrieron que el tema era la alimentación.



Camilo confesó que por conservar la figura, por estar delgado, dejó de comer, porque, para él, en el deporte de alto rendimiento el estar flaco es la clave, pero él lo tomó muy a pecho. Eso le dio pie para comenzar a meterse en el cuento de la buena alimentación para el ciclista.



Hizo un curso de cocina en la Mariano Moreno y el docente principal le dijo que tenía madera para seguir adelante, que estudiara la carrera profesional, algo que a él poco le interesó, porque su idea era seguir en el ciclismo, pero todo se le dio.

'Colgar la bici'

A finales del año, el equipo tuvo problemas. Pasó de ser el 472 a convertirse en el Manzana Postobón, pero Camilo ya no era el mismo. En ese tiempo de transición se pensó que la estructura no iba más. Su estado físico no fue el mejor, no entrenaba como era, se cayó en Portugal y en Canadá y todo se juntó.



Colgó la bicicleta y se dedicó a estudiar en serio. Compartía salones con estudiantes más jóvenes que él, que volvió a los libros a los 26 años. “Era el viejo de la clase”, contó.



Su idea siempre fue meterse por el lado de la cocina para ciclistas, pero en la Marino no enseñaban nada de comida saludable, todo era tratado con azúcar, fritos, aceites y Camilo pensó que, otra vez, estaba en el lugar equivocado.



Triste se le acercó a uno de los profesores y le narró su historia. El docente le dijo que eso no importaba, que estudiara, que sacara su carrera adelante, se graduara y que luego se dedicara a investigar, y lo hizo. Obtuvo el grado dos años después y a la par hizo un diplomado en El Gato Dumas.



El proyecto final de Suárez fue ese, su sueño, la comida saludable y ahí comenzó su nueva faceta, su cambio de vida. Como lo conocían, pues varios ciclistas pensaron en él para que les preparara la alimentación.



El equipo Orica de Esteban Chaves se concentró en Colombia en el arranque del 2017 y vieron la necesidad de contratar un chef. Chaves llamó a Camilo y les gustó el trabajo. Tiempo después fue el Ineos quien se interesó en él.



“Como en el ciclismo de Europa todo se sabe, pues Ineos, antes Sky, me llamó, supieron de mi trabajo y les cociné cuando se concentraron cerca de Bogotá, eso fue en el 2018. Mi trabajo gustó y me confirmaron que sería el cocinero en Colombia y que verían si me llevaban a las carreras en Europa”, señaló Suárez, nacido el 18 de septiembre de 1988.



En el 2019, Peter Sagan vino a preparar su temporada en Colombia y Camilo fue su chef. Fernando Gaviria lo contactó y el mánager del corredor eslovaco lo contrató. Incluso, le ofrecieron ir a Europa y les dio el sí. Sin embargo, la pandemia truncó todos los planes, la puerta se cerró y la contratación quedó a kilómetros de ventaja.



Desilusionado, Camilo Suárez comenzó a planear su futuro, a idear la forma de convertirse en su propio patrón. Desde el año pasado le dio rienda suelta al deseo de fundar un centro de alimentación para ciclistas. Consiguió un local en el alto de Guasca, pagó seis meses de arriendo por adelantado, comenzó a adecuarlo, a meterle plata poco a poco y el sueño comenzó a convertirse en realidad.



(Puede leer: Sebastián Montoya: 'He demostrado que no soy el hijo chiquitico de mi papá').

Camilo Suárez, el chef del Giro de Italia. Foto: Cortesía Camilo Suárez

El dilema

A finales de febrero de este año, Camilo estaba trabajando y sonó su teléfono celular. Contestó y era la gente del DSM, el equipo de ciclismo del World Tour, cuyo capitán es el francés Romain Bardet.



Le propusieron hacer parte del staff de cocineros en la pasada Tirreno-Adriático, era una prueba de fuego para él. Lo dudo. No era fácil, pues ya se había metido en una inversión de $ 30 millones, pero ‘se dio la pela’. Aceptó y viajó a Europa. Dejó el negocio por unos días con la convicción de continuar cuando regresara, pero no fue así.



El tema es que su trabajo fue magnífico y le propusieron seguir, ir al Giro de Italia, no lo pensó, aceptó y llamó a la socia a que siguiera con el tema del local cerca de Guasca. “Tomamos la decisión de continuar. La idea es estar en los dos lugares. Queremos tener tres frentes: pensar en el ciclista aficionado, en el profesional y en la gente del común”, contó Camilo.



Y agregó: “Hay que trabajar, como lo hago, en el tema del pan de masa madre, es el mejor aliado del ciclista y hasta para la población diabética y de ahí, pues hacer platos especiales para la alimentación de los pedalistas tipo panadería, sánduches, elaborados desde el pan, alimentación para carretera, hidratación natural, barras de arroz. Me pueden llamar para los pedidos a este teléfono 3003013115 (risas)”, señaló.

Queremos tener tres frentes: pensar en el ciclista aficionado, en el profesional y en la gente del común Camilo Suárez

Su trabajo

Camilo Suárez, con Egan Bernal. Foto: Cortesía Camilo Suárez

Camilo Suárez está sorprendido de la organización del DSM, en cuanto al tema de la cocina se refiere. Trabajará este año con ellos por carreras, mientras supera los problemas para legalizar el contrato en Europa.



Advierte que tienen unos protocolos muy exigentes y en cuanto al tema de la alimentación es igual, pero todo es guiado por los cinco nutricionistas que se tienen.



En el Giro le ha ido bien, no pedalea, pero termina igual o más cansado que los ciclistas.



“Lo que hago es elaborar la lista del mercado y enviarla al hotel a donde el equipo llegue. Tengo una tarjeta de crédito para ajustar lo que haga falta”, precisó.



Se levanta muy temprano, se dedica a preparar el desayuno y el almuerzo, el que manda en los carros para el hotel de destino cuando termine la etapa. Coge el auto y viaja al hotel del día siguiente, en el que prepara las tres comidas de cada uno de los pedalistas.



No ve las carreras. No tiene tiempo para eso. A duras penas pregunta quién ganó la etapa, cómo está la general, porque su trabajo exige concentración de casi las 24 horas.



“Cuando era ciclista pesaba 67 kilos, hoy estoy en 63, en parte porque el trabajo lo exige, en otra porque acá se come sano. En el DSM hacen una gran inversión para que los ciclistas mantengan su peso, no escatiman nada, todo de la mano del departamento de nutrición. Hay ciclistas vegetarianos y eso se respeta, cada uno tiene su menú”, contó.



Camilo Suárez nunca tuvo la oportunidad de correr una grande. Siempre quiso estar en el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España, pero no pudo ser.



“Estar en Europa como ciclista era mi meta. Correr en el World Tour era mi sueño, pero mire, de una u otra manera estoy en esas carreras. Me retiré del ciclismo frustrado porque nunca logré mis metas. Casi todos los del equipo de ese Tour de l’Ávenir llegaron a Europa, corrieron, yo no pude y les ganaba a la mayoría ¿Qué me pasó? Nunca encontré la respuesta”, dijo.



Para Camilo la vida nunca se acabó cuando decidió bajarse de la bicicleta. Llegó a la carrera italiana después de casi 10 años de ilusionarse con el ciclismo, pero no lo recorre encima de una bicicleta, como algún día lo soñó, lo hace en un furgón, preparando comida, convertido en el colombiano que pedalea en las cocinas del Giro de Italia.

LISANDRO ABEL RENGIFO

DEPORTES EL TIEMPO

@LisandroAbel