El pelotón ciclista que compone el Giro de Italia aprovechará la primera jornada de descanso para poner rumbo desde Hungría a Sicilia, dónde se celebrará la cuarta etapa el martes con la exigente ascensión al Etna.

Esa será la primera de las dos etapas del Giro 2022 que acogerá Sicilia, que también albergará el miércoles 11 una jornada con inicio en Catania y final en Messina, ideal para los velocistas.



Victoria de Chaves



Las tres primeras etapas del Giro se han disputado en Hungría y tras ellas el líder

de la clasificación general es el neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin Fenix), con 11 segundos de ventaja sobre el británico Simon Yates (BikeExchange).



El ciclismo colombiano ha sido protagonista de esta llegada. En el Etna ya se ha ganado, por lo que no sería nada raro que este martes se vuelva a celebrar, bueno, al menos ahí está la oportunidad.



Ese triunfo fue el número 27 del ciclismo del país en el Giro. El protagonista fue Esteban Chaves, que cruzó de la ‘mano’ con su compañero de equipo en el Mitchelton Scott de la época, Simon Yates, quien es el mejor ubicado de los favoritos en la edición del 2022.



Chaves y Yates protagonizaron una sensacional subida hacia el volcán, que concluyó con en un día pletórico para la escuadra en la que ambos estaban.



Chaves ganó la etapa, se puso de tercero en la general y Yates se puso la camiseta rosada de líder, la misma que defendió durante 14 días más, por lo que la primera semana fue sensacional para ellos.



Sin embargo, el final del Giro no fue el mejor, Chaves acabó en la casilla 72 a más de tres horas del campeón, Chris Froome, mientras que Yates no terminó.

