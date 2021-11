Análisis: el Giro 2022, a la medida de ‘Supermán’ López, ¿y Egan?

El Giro de Italia del 2022 es similar a los anteriores, no se ha escapado de la dureza de las etapas de montaña, de las de media montaña, pero esta vez ha reducido el número de kilómetros al reloj: solo 26,9.

La organización ha seguido la misma línea de tener como protagonista las subidas con mucha dificultad. Esta vez se cuentan seis fracciones de alta montaña, cinco con llegadas en alto y dos que terminan muy cerca de la subida final, de primera categoría.



Además, las etapas de media montaña son bien duras, con pasos como el Mortirolo, que siempre dejan damnificados. La última semana, como siempre, será la más atractiva, allí están las fracciones más complicadas.

Mucha montaña y poca crono



La primera semana solo está la subida al Etna, en la segunda se encuentran las llegadas a Blockhaus y en la tercera la parte clave.



De las metas en alto, tres son de primera categoría, las otras de segunda, pero sin duda que las condiciones de etapas como la del arribo a Aprica en el día 16, con encadenados duros y un premio de montaña de primera categoría a siete km de la llegada ponen los pelos de punta y ajustan a que los escaladores, una vez más, se ven beneficiados por este recorrido.



Y en el lote de ese tipo de corredores, pues sobresale el colombiano Miguel Ángel Lopez, quien ya sabe lo que es quedar en el podio del Giro, pues fue tercero en el 2018, detrás de Chris Froome, el campeón, y de Tom Dumoulin, segundo.



López es para esta clase de recorrido, escalador nato, que rompe las carreras en las subidas, ambicioso para atacar cuando la carretera se empina.



‘Supermán’ López debe tener en la carpeta el Giro, pues l Tour de Francia no es para él, pues con solo los 57 km al reloj que hay la poca opción de figurar en la montaña lo dejan, de ante mano, liquidado y sin aspiraciones. Y en el 2022 las contrarreloj solo suman 26,9 km, una ganancia bárbara, pues es su talón de Aquiles.

Otros intereses que priman

La gran pregunta es si Egan Bernal defenderá el título. Y, la verdad, es que el Giro tiene un recorrido para él y sería ideal que lo hiciera. No queda duda de que si Bernal se le punta, pues sería el máximo candidato, por su actual condición de campeón y un trazado que le viene de la mejor manera.



Acá el tema es que todo parece señalado a que regresará al Tour de Francia, así el recorrido no sea el mejor para él, pero los intereses del equipo y de la misma organización de la competencia así lo señalen.



Bernal ha dejado saber que le gustaría ir al Tour, pero también dijo en Dubai, hace poco, que no se sabe si hará doblete, Giro-Tour, pero no hay duda de que todo indica que se decantará por ir a Francia.



En el Tour lo esperan, los intereses de la organización son grandes, pues quieren contar con los tres mejores corredores de la actualidad: Tadej Pogacar, Primoz Roglic y Bernal, ese es el objetivo y muy seguramente lo conseguirán.



Ineos podría enviar al Giro a Ríchard Carapaz, que ya lo ganó en 2019, y sería uno de los rivales fuertes de López.



Egan podría ir al Giro y hacer Tour, pero le quedaría poco tiempo para recuperar y lo que quieren en Francia es hacer de la prueba del 2022 la más fuerte de los últimos años, con los tres mejores ciclistas de la actualidad, así a Egan el recorrido no le convenga como a sus dos rivales.



Si hace el Giro, sería lo mejor, pero na cosa pueden pensar él, los aficionados colombianos y otra el equipo y la misma organización del Tour.



Es por eso que el Giro debe tener nombre propio para Colombia: Miguel Ángel López, mientras Bernal se va al Tour en un cara a cara que el mundo del ciclismo quiere ver con Pogacar y Roglic.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel