¡Sensacional! Egan, cada vez más cerca de la gloria

Damiano Caruso se impuso en la etapa 20 del Giro de Italia, disputada este sábado entre Verbania y Valle Spluga-Alpe Motta, de 164 km, con tres pasos de primera categoría, el último en la meta, en la que Egan Bernal defendió con todo la camiseta de líder.

La fracción era peligrosa, difícil, pues en el camino se presentaron tres pasos montañosos, todos de primera categoría, el último de ellos en el final.



Le puede interesar: (Análisis: ¿es válido que Egan sea defensivo en el final del Giro?)



La parte complicada estaba en el final, pues todos los premios de montaña estaban encadenados, no había opción de terreno llano para conectar, por lo que no perder el paso era clave.



Hubo fuga. Desde casi del arranque de la jornada ciclistas trataron de irse y se formó un grupo integrado por: Louis Vervaeke, Giovanni Visconti, Felix Grobschartner, Vincenzo Albanese, Dries de Bondt, Simon Pellaud, Taco van der Hoorn, Matteo Jorgenson, Nico Denz.



La diferencia llegó a superar los cuatro minutos, pero el grupo se reventó en la primera subida del día, de 23 km. Bernal, atrás, resguardado por sus compañeros del Ineos.



El ritmo en el lote del líder lo impuso el BikeEchange, preparando el ataque de Simon Yates, calcado a lo de los días anteriores.



En la bajada del premio de montaña hubo ataques. DSM, con Romain Bardet, atacó. Los punteros llevaban una diferencia de solo 34 s. En la subida pagaron el esfuerzo.



Damiano Caruso, segundo a 2 min 29 s de Bernal, lanzó su ataque en el descenso. Pero el Ineos baja con mucha tranquilidad.



Bardet y Caruso llegan a los de la punta. La diferencia sobre el lote del líder es de 23 s. Conformaron un lote de escapados de 10 corredores. Ineos y BikeEchange se pusieron a perseguir.



La diferencia del lote puntero aumentó. Ya se sube el segundo premio de montaña y Caruso y Bardet llevan 48 s al grupo de Bernal. 32 km a la meta. Gran trabajo de Pello Bilbao.



En la cima de la penúltima subida del Giro la diferencia de Bardet y Caruso sobre Bernal era de 42 s.



En el descenso atacó del grupo Aleksandr Vlasov, fueron por el Castroviejo, Bernal y Yates.



Ya en la subida final se quedaron solos adelante Bardet, que quería la etapa, y Caruso, con el objetivo de descontar tiempo y el triunfo parcial.



Lote líder, a 5 km de la meta,. a 33 s. Solo iban Yates, Bernal, Martínez, Vlasov y Almeida.



Se cortaron Vlasov, Almeida y Carthy, gran paso de Martínez en la subida y a 3 km de la meta la diferencia era de 25 s.



Ineos manejó de la mejor manera la persecución. Caruso y Bardet buscaban el triunfo de etapa. Las bonificaciones serán importantes, no claves para el final.



A 2 km de la meta la distancia fue de 19 s. Caruso va por el triunfo y Yates sufre.



A un km, Bardet es cazado, Martínez llevó arriado a Bernal, Yates se quedó y Bernal va por la bonificación.



El Giro, cerca de una alegría para Colombia.



Este domingo termina el Giro, con un tramo contrarreloj individual de 30 kilómetros.



Clasificaciones



Etapa

1. Damiano Caruso 4 h 27 min 53 s

2. Egan Bernal a 24 s

3. Daniel Martínez a 35 s

4. Romain Bardet m.t.

5. João Almeida a 41 s

6. Simon Yates a 51 s

7. Aleksandr Vlasov a 1 min 13 s

8. Hugh Carthty a 1 kin 29 s

9. Lorenzo Fortunato a 2 min 07s

10. Antonio Pedrero a 2 min 23 s

18. Einer Rubio a 4 min 10 s

19. Harold Tejada a 4 min 44 s



General

1. Egan Bernal 85 h 41 min 47 s

2. Damiano Caruso a 1 min 59 s

3. Simon Yates a 3 min 23 s

4. Aleksandr Vlasov a 7 min 07 s

5. Romain Bardet a 7 min 48 s

6. Daniel Martínez a 7 min 56 s

7. Hugh Carthy a 8 min 22 s

8. João Almeida a 8 kin 50 s

9. Tobias Foss a 1 min 23 s

10. Dan Martin a 16 min 48 s







Deportes