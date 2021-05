¡Tremendo! Egan defiende el liderato del Giro de Italia 2021

Simon Yates se impuso en la etapa 19 del Giro de Italia, disputada este viernes entre Abbiategrasso y Alpe di Mera, de 166 kilómetros, con tres premios de montaña, mientras que Egan Bernal sigue de líder y está a dos etapas del final de la carrera.



La fracción no fue fácil. A los tres pasos altos del día se debió sumar el alto ritmo que se impuso en el grupo principal desde el arranque de la misma.



El día fue muy agitado, no era para menos. El título del Giro estaba en juego. Unos al ataque y otros a la defensiva. Hubo una escapada, casi desde los primeros kilómetros.

Larry Warbasse, Niola Venchiarutti, Giovanni Aleotti, Mark Christian, Quinten Hermans y Andrea Pasqualonn son los hombres que van en la punta.



En el primer premio de montaña de cuarta categoría, BikeEchange seguía con el ritmo fuerte en el lote. Los escapados llevaban 3 min 16 s, a 87 km de la meta.



Se presentó un corte en el lote principal. Deceuninck es el equipo que va a fondo, Bernal, cerca de ellos. Punteros con renta de 3 min 09 s. 67 km a la meta.



El tema de la aceleración se dio porque varios compañeros de Bernal se quedaron y trataron de volver al grupo. Uno de los que iba atrás era Daniel Martínez, quien se descuidó.



El grupo principal siempre tuvo un fuerte paso. BikeEchange, Deceuninck y el Ineos pasaron al frente. Los punteros cruzaron por el segundo premio de montaña del día con una ventaja de un minuto ocho segundos, lo que se mantuvo en la bajada.



Los ciclistas se alistaron para la última subida. De 9,7 kilómetros de recorrido, con rampas promedio del nueve por ciento y máximas del 14. Punteros llevaban solo 52 segundos de diferencia.



En la general, Egan le llevaba 2 minutos 21 segundos a Damiano Caruso. 3 minutos 23 segundos a Simon Yates y 6 minutos 03 segundos al ruso Aleksandr Vlasov.



El grupo estaba encima de los escapados a 8,9 km de la llegada. A 7 km de la meta se fue Joao Almeida, pero no inquieta nada, es octavo a más de ocho minutos.



Salió Yates a 6,3 km de la meta. Egan sigue a rueda. Yates atacó adelante a 5 km de la meta. Nadie lo sigue.



Hugh Carthty salió del grupo de Bernal, pero el líder sigue al paso. Ya tienen cerca a Caruso. Yates sigue al frente y logró tener a 30 s sobre el grupo principal. Quedan 3 km para la meta.



Yates no logró sacar mayor diferencia. Tremendo trabajo el de Martínez. Solo les queda el británico por delante.



Egan va por Yates. A 2 km de la meta le lleva solo 18 s. Caruso cede terreno y eso le sirvió a Bernal porque le aumenta las diferencias. Yates gana la etapa y el colombiano sigue de líder.



El británico le sacó 28 segundos al líder del Ineos, que defendió de la mejor manera el primer puesto.



Este sábado, tremenda etapa, Verbania y Valle Spluga-Alpe Motta, de 164 km, con tres pasos de primera categoría, el último en la meta.





Clasificaciones:



Etapa

1. Simon Yates 4 h 02 min 55 s

2. Joao Almeida a 11 s

3. Egan Bernal a 28 s

4. Damiano Caruso a 32 s

5. Aleksandro Vlasov m.t.

6. Dan Martin a 42 s

7. Daniel Martínez a 49 s

8. Koen Bouwman a 1 min 25 s

9. Tobias Foss m.t.

10. Romain Bardet m.t.

11. Hugh Carthty m.t.



General

1. Egan Bernal 81 h 13 min 37 s

2. Damiano Caruso a 2 min 29 s

3. Simon Yates a 2 min 49 s

4. Aleksandr Vlasov a 6 min 11 s

5. Hugh Carhty a 7 kion 10 s

6. Romain Bardet a 7 min 32 s

7. Daniel Martínez a 7 min 42 s

8. Joao Almeida a 8 min 26 s

9. Tobias Foss a 10 min 19 s

10. Dan Martin a 13 min 55 s

