Un Giro sin claro favorito se abre a las sorpresas

Con la ausencia del ganador del año pasado, Tao Geoghegan Hart, el Giro de Italia arrancará el sábado en Turín con una contrarreloj de 8,6 kilómetros, en una edición abierta a las sorpresas a lo largo de sus 3.480 kilómetros de recorrido.

Con ocho de las 21 etapas con final en alto, el recorrido hace pensar que es el año de escaladores como Simon Yates (BikeExchange) o Egan Bernal (Ineos-Grenadiers).



Le puede interesar: (Entrevista: 'El Giro se gana en la última semana': Simon Yates)



Sin embargo, aunque ambos ciclistas han ganado ya una grande durante su carrera (Vuelta en 2018 Yates y el Tour en 2019 Bernal), no las tienen todas consigo para levantar el trofeo final en el Duomo de Milán el 30 de mayo.



Otro gran enigma de rendimiento es el fenómeno belga Remco Evenepoel, que no ha competido desde su grave caída en la Vueta a Lombardía el 15 de agosto.



En el Giro debutará en una grande, aunque el ciclista de 21 años asegura que su objetivo es llegar en forma a los Juegos Olímpicos de Tokio. Más allá del discurso que señala a sus compañeros en el Deceuninck Remi Cavagna y Filippo Ganna como favoritos para vestirse la "maglia rosa" en la contrarreloj de la primera etapa, Evenepoel transmite autosuficiencia.



"No teníamos tiempo y no hacía falta", respondió el joven belga el miércoles cuando se le preguntó por la ausencia de preparación en su programa.

Facebook Twitter Linkedin

Presentación del Trofeo del Giro de Italia 2021 Foto: EFE



El desafío de Evenepoel



Sin presión por ser un debutante pero plantado ante un importante desafío, Evenepoel tendrá rivales tanto dentro como en su propio equipo. De entrada, el portugués Joao Almeida, que ya llevó el maillot de líder del Giro durante 15 días el año pasado.



Además, los escaladores del equipo alemán DSM, el australiano Jai Hindley (2º en 2020) y el francés Romain Bardet (que debuta a sus 30 años en la prueba), podrán amenazar las ambiciones del belga, en una carrera llena de encanto y encerronas.



Los 184 corredores que toman la salida en el Giro partirán de Turín para atravesar de norte a sur la península italiana.



Le puede interesar: (Los colombianos que estarán en el Giro de Italia)



Los escaladores, incluido el italiano Vincenzo Nibali, recuperado in extremis de una lesión de muñeca, se darán cita en nueve etapas de montaña y ocho finales en alto, con el temible Zoncolan en la 14ª etapa y los picos de los Dolomitas en la 16ª. Antes, en la 11ª etapa, los ciclistas se enfrentan a 36 kilómetros de "sterrato", los caminos sin asfaltar que dan nombre a la clásica Strade Bianche.



El Giro termina con una contrarreloj el 30 de mayo en Milán de 29,4 kilómetros, un cierre que ya fue decisivo el año pasado, coronando a Tao Geoghegan Hart. Su equipo, el Ineos-Grenadiers, que se ha hecho con dos de las tres últimas ediciones, se encomienda a Bernal, la prometedora estrella colombiana (24 años), que debuta en el

Giro dos años después de su victoria en el Tour de Francia.



La carrera de las oportunidades



"Todo depende de cómo responda mi espalda", avanzó prudente Bernal. Sin excesos de confianza pero razonablemente optimista porque pudo "entrenar bien en altura en Colombia", confesó. Bernal, que llevará el dorsal Nº1, no ha competido desde mediados de marzo, al contrario que Simon Yates, que se llevó el Tour de los Alpes (19-23 de abril), considerado la antesala del Giro. ¿Suficiente para que el británico parta como favorito?

Facebook Twitter Linkedin

Egan Bernal en la presentación del Giro. Foto: EFE



Entre los corredores españoles, Mikel Landa que cuenta con tres victorias de etapa en la vuelta italiana, sigue postulándose como uno de los favoritos, después de haber sido 3º en 2015 y 4º en 2019.



Sin embargo, su liderazgo puede verse puesto en cuestión por su compañero en el equipo Team Bahrain, Pello Bilbao, otro escalador reputado (5º en el

Giro en 2020) y que llega en buena forma tras la victoria de etapa que logró en el Tour de los Alpes a finales de abril.



Marc Soler lidera al equipo Movistar por primera vez en una carrera de tres semanas tras su victoria de etapa en el Tour de Romandía en abril. La carrera italiana coincide este año con el 160 aniversario de la unificación italiana, razón por la cual los corredores toman la partida en Turín, primera capital del país.



Le puede interesar: (¡Arranca el Giro de Italia!)



AFP