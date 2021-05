¿Realista? Ganna habló de su opción de seguir como líder del Giro

El italiano Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), maglia rosa del Giro de Italia tras la tercera etapa, admitió que este martes, ante la llegada de los primeros puertos de entidad, tendrá problemas para mantener el liderato.

"Hoy (lunes) he podido mantener la maglia rosa en una etapa complicada en la que se ha rodado muy rápido, pero mañana (martes) creo que me costará defender el primer puesto", dijo el campeón del mundo contrarreloj y primer líder del Giro 2021.



Respecto a la tercera etapa, en la que se proclamó vencedor el neerlandés Taco Van der Hoorn, rompiendo el pronóstico de llegada al esprint, el líder pudo comprobar el sufrimiento de los velocistas en las cotas del final del recorrido y el buen estado de forma del belga Remco Evenepoel.



"Hemos visto cómo muchos velocistas se descolgaban en las subidas, por eso no había muchos corredores en el grupo principal al final. En la última subida vi que Remco Evenepoel tenía unas piernas fantásticas", señaló.



