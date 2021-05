Gaviria busca volver al triunfo en el Giro, tras 725 días

Fernando Gaviria tiene la gran oportunidad, este domingo, de volver a ganar en el Giro de Italia, luego de un año, 11 meses y 22 días.

La jornada será entre Stupinigi y Novara, de 179 km. con una sola subida, corta y no tan dura, casi en la mitad de la fracción y de cuarta categoría.



El velocista colombiano tendrá a su favor el trabajo del equipo UAE Emirates, que busca un triunfo parcial en la competencia.



Gaviria, en el 2019, logró el triunfo en la jornada que se llevó a cabo entre Vinci y Orbetello, de 220 kilómetros.



En esa ocasión, Gavira entró de segundo, detrás del italiano Elia Viviani, pero este fue descalificado por una maniobra antideportiva, por lo que el colombiano fue declarado como ganador.



Si bien Fernando Gaviria logró el año pasado seis triunfos y fue el colombiano más ganador, al lado de Jhonatan Restrepo, pues no ganó en una grande, fue el Giro y no tuvo la opción de levantar los brazos y se retiró.



Este año, Gaviria ha hecho estos resultados: 17 en la Clásica de Almería, 71 en el UAE Tour, 126 en Tirreno Adriático; 113 Milan San Remo, 14 Oxyclean Classic Brugge-De Panne y se retiró en la E3 Saxo Bank Classic.



El 2020 fue difícil para él, pues dos veces dio positivo a la covid-19, y al final eso le pasó factura, pues tuvo que parar por varios días y su preparación y entrenamiento no fue el mejor.





