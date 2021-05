Análisis: llega la etapa reina al Giro, ¿qué le espera a Egan?

No hay una mejor opción de lucha en el Giro de Italia que la etapa de este lunes, una verdadera pelea para sobrevivir, pues en el trayecto entre Sacile y Cortina d'Ampezzo, de 212 kilómetros, se encuentran cuatro pasos de montaña de miedo.

Para algunos, esta es la jornada reina de la competencia, pues no solo se cruzan los difíciles premios de montaña, sino que se superarán los 4.000 metros de altura.



Le puede interesar: (Egan esquiva fuertes caídas en la etapa 15 del Giro de Italia 2021)



La fracción no solo es montañosa y complicada, de mucha exigencia, sino que es larga, son 212 kilómetros, que a estas alturas del Giro pesan.



Y el primer gran reto se encontrará en el km 25, una ascenso de 11 km, con rampas promedio del 7,1 por ciento, máximas del 11 por ciento.



Luego viene un trazado en descenso y después con tendencia a la subida para encontrarse con el segundo reto, una subida de 14 km, con promedio del 7,6 y rampas hasta del 18 por ciento en el km 116.



La Cima Coppi, el paso más alto del Giro, está ubicado en el km 128, es una subida fuerte, de 11 km, con promedio de rampas del 6,8 por ciento y máximas del 10.



Luego, un constante suba y baje, para encontrarse con la pared de primera categoría, de 9,9 km, rampas promedio del 9,3 por ciento y la mayor dificultad del 14 por ciento.

Facebook Twitter Linkedin

Simon Yates, uno de los corredores favoritos. Foto: EFE

“Son ascensos duros, cuatro, que seguro que harán diferencia en algunos ciclistas. Ya a esta altura de la carrera las fuerzas no son las mismas y viene lo peor”, le dijo a EL TIEMPO, Luis Felipe Laverde, quien ganó etapas en el Giro del 2006 y 2007.



Le puede interesar: (Así llegan las clasificaciones a la etapa reina)



Lo anterior nos dice que el día no será fácil y que los primeros de la general deberán de estar muy atentos a los movimientos.



También se habla de la posibilidad de lluvia y nieve, dos ítems para confirmar la dureza de la jornada.



Hay que tener en cuenta que con el piso mojado, el frío y la lluvia los descensos puede llegar a ser definitivos. El equipo tiene que estar atento y proteger a Egan.

Facebook Twitter Linkedin

Etapa 16. Foto: Archivo / EL TIEMPO

¿Y Egan?



Ineos, hoy, por lo que se ha visto en lo que va de competencia, pues debe de hacer un trabajo de control. Y son ellos porque tienen el liderato y es la mejor forma de desgastar a sus rivales y evitar sorpresas.



A excepción del Astana, Ineos es el único equipo de la prueba que se puede dar el lujo de llevar el ritmo, no ha habido otro y no lo habrá.



Si pensamos en ora opción, pues se viene a la mente el BikeEchange de Simon Yates, que está completo, rueda en la competencia con sus ocho hombres y no se ha visto.

Es una buena oportunidad para que se echen la carrera al hombro, pongan paso e intenten zafarse de la supremacía de un Ineos, que se ha visto inmenso.

Facebook Twitter Linkedin

Aleksandr Vlasov Foto: EFE



Bernal es el líder, el mandamás del Giro, tiene una ventaja que le da tranquilidad, por eso hoy en la etapa reina deberá de ir a la defensiva y no a la ofensiva, para eso tendrá fracciones mucho más peligrosas y exigentes en la semana final y con metas den alto.



Los rivales son los que tienen que acatar al sólido líder, pero a excepción de Yates no se ve uno que lo pueda hacer. Y, lo otro, si lo atacan, seguramente Bernal reaccionará para demostrar, una vez más, la ambición de campeón que tiene.



El difícil tramo de este lunes cuenta con cuatro exigentes puertos, pero el clima será un rival más para los ciclistas.





Le puede interesar: (Bernal revela las claves para el etapón de este lunes en el Giro)



Que llueva y el piso se ponga liso, pues quiere decir que lo más probable es que los descensos tengan la clave de la historia, más que la montaña.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel