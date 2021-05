Siga en vivo la etapa 18 del Giro de Italia 2021

Última convocatoria para el esprint en la decimoctava etapa del Giro de Italia que se disputa este jueves entre Rovereto y Stradella, de 231 kilómetros, la jornada más larga de la presente edición.

Un final ondulado podría evitar la llegada masiva, aunque es improbable. La etapa maratón de la 104 edición del Giro atraviesa el valle del Po de norte a sur. Las carreteras son rectas y generalmente anchas.



Los únicos peligros vendrán por los numerosos cruces en las ciudades, con su conjunto de rotondas, isletas y mobiliario urbano. Los últimos 30 kilómetros podrían aderezar la jornada con emoción con 4 cotas seguidas propicias para los ataques de lejos, una de ellas la de Castana (5,3 kms al 3,9 por ciento).

La última de ellas, Canneto Pavse (2,6 kms al 5,7) con la cima a 6 de meta. Los velocistas y sus equipos lucharán por no desperdiciar esta última opción clara de esprint, pero no será fácil controlar los ataques.



En la clasificación general Egan Bernal llega con la maglia rosa avalada con una ventaja de 2.48 sobre el italiano Damiano Caruso (Bahrain Victorious), mientras que el británico es tercero a 3.21 minutos.



La etapa ya cuenta con una fuga. Van 23 corredores en la punta, entre los que están: Simon Pellaud, Gorka Izagirre, Filippo Zana, Remi Cavagna, Darío Cataldo, Alberto Bettiol, Nicolas Roche, Simone Consonni, Diego Ulissi, entre los más importantes.



Atrás, el lote va muy tranquilo, con el líder, Egan Bernal, arropado por sus compañeros de equipo.



Faltan 53 km a la meta y los escapados llevan una renta de 14 minutos 38 segundos al grupo principal.



En la última parte del trayecto se presentaron ataques en el grupo de adelante,. Uno de ellos fue Cavagna, que lleva 22 s sobre el lote secundario y 16 min 58 s sobre el grupo grande.



Cavagna sigue en la punta, pro Alberto Bettiol está a solo 11 segundos de cazarlo. Lote principal, a 19 min 06 s. Finalmente, Bettiol y Roche están cerca del puntero.



El italiano Bettiol alcanzó a Cavagna y el francés no pudo seguir el paso. 6 km a la meta y va por la victoria.



Uy, al puntero le respiran cerca los que lo siguen. 1,3 km a la meta.



Bettiol ganó la etapa y el lote se demorará mucho en llegar a la meta. Lote a 24 minutos 30 segundos.



Nos vemos mañana.