Egan Bernal da sus cuentas para la última crono del Giro de Italia

El colombiano Egan Bernal (Ineos), líder del Giro de Italia, supedita sus posibilidades de llegar con la maglia rosa a Milán el próximo día 30 a la recuperación que pueda tener después de cada etapa, y estima que sería ideal llegar a la última crono con una ventaja de 1.30 minutos sobre sus rivales directos.

Bernal (Zipaquirá, 24 años) considera decisivas las dos próximas semanas, sobre todo la última, pero como jornada clave señala la prueba cronometrada de Milán en la última jornada, de 30 kms, sobre todo si el rival es el belga Remco Evenepoel.

Ante la crono final llegar con menos de un minuto de anticipación será un poco apretado, creo que para estar un poco más tranquilo sería necesario tener una ventaja de 1.30 minutos

"Llega la parte más dura de la carrera y tendré que estar a buen nivel si quiero ganar el Giro. Ante la crono final llegar con menos de un minuto de anticipación será un poco apretado, creo que para estar un poco más tranquilo sería necesario tener una ventaja de 1.30 minutos, sobre todo si el rival es un corredor de la talla de Remco Evenepoel", señaló el líder del Ineos.



Bernal vaticina que la segunda mitad del Giro "va a ser muy intensa", lo que se traducirá en el aumento de las diferencias entre los hombres de la general. Sobre su estado físico supedita su rendimiento a la recuperación después de cada etapa.

"No sé si estoy en mi mejor momento. Espero estar fuerte en la última semana y también espero recuperarme bien después de cada etapa. Muchas cosas van a depender de la recuperación, y creo que si me recupero bien, estaré en buena forma para la última parte del Giro", explicó el colombiano.

Egan Bernal. Foto: AFP



Para Bernal insistió en que "todo dependerá de la marcha de la carrera, pero tengo claro que tengo que seguir sacando tiempo a los rivales que van bien contrarreloj".



"Queda mucho Giro, habrá días clave para intentar atacar y hacerlo lo mejor posible, no se puede tampoco atacar todos los días, hay que llegar al final con margen. Ahora toca correr con tranquilidad", explicó.



Entre los rivales directos por la maglia rosa, Bernal no se olvida del británico Simon Yates (BikeExchange), aunque ahora ocupe la novena plaza a 1 minuto del colombiano y apenas se haya dejado ver en las etapas importantes hasta ahora disputadas.



"Yates lo puede hacer bien, hay que tenerlo en cuenta. Hay corredores que ya han perdido 2 minutos, pero que pueden ganar. Este Giro no se ganará por segundos, hay que estar atentos a un grupo de corredores amplio, aun no ha llegado la montaña y muchos estarán en la disputa de la carrera".



Ante la etapa de este miércoles con el "sterrato", Bernal no vio muchas similitudes con la Strade Bianche, prueba que conoció en la presente temporada con la tercera plaza en la clasificación.

"Mañana todo se puede perder en un solo día, habrá que prestar mucha atención. La Strade Bianche es muy diferente a la etapa de mañana. Fuimos a ver el recorrido de este miércoles y hay partes duras antes y durante los sectores de tierra. Habrá batalla para entrar bien colocados y se será un aspecto clave".



EFE

