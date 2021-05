La confesión de Caleb Ewan tras ganar la quinta etapa del Giro 2021

El australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal), vencedor de la quinta etapa del Giro, saboreó en Cattolica su cuarta victoria en el Giro, muy especial, ya que se quitó un peso de encima y se armó con confianza para el futuro.

"Fue un alivio. Mi objetivo era ganar en la primera o tercera etapas, pero no salieron bien las cosas, por lo que tenía mucha presión encima. Creo que mis compañeros se superaron a sí mismos. Sin ellos no hubiera estado tan fresco en la meta, prepararon bien la llegada en los últimos 20 kms y yo tuve fuerzas para remontar y ganar", señaló en meta el "Cohete de bolsillo".



El corredor de Sydney, de 26 años, estuvo a punto de verse implicado en un enganchón, pero pudo sortearlo y rematar con contundencia.



"No sé qué pasó con Merlier. Hubo algunos momentos nerviosos y casi me tengo que parar, pero pude salir, así que tuve suerte", explicó.



A partir de ahora, con la victoria en haber, el futuro se abre a más éxitos. "El objetivo era lograr una victoria. Lo he hecho y tengo muchas ganas de ganar tanto como pueda. Esto me da confianza, y también al equipo. Lo vamos a seguir intentando", dijo.



Efe

