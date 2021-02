Análisis: Un Giro de Italia a la medida de Egan Bernal

El recorrido del Giro de Italia del 2021 se dio a conocer y presenta, como siempre, una buena cantidad de alta montaña y dos contrarreloj individual, lo que beneficia a los escaladores que irán a tomar parte, entre ellos, al colombiano Egan Bernal.



Acá, los cinco principales puntos del trazado de la carrera, que será el 8 al 30 de mayo próximo.



1. La organización del Giro cumple con su labor de todos los años, un trazado duro, con mucha montaña, exigente para los ciclistas que irán a tomar parte en la competencia.



Hoy, cuando se sabe el trazado, no es difícil pensar que Bernal y el Ineos definieron bien sus metas este año y, de igual manera, se entiende la intención de Nairo Quintana de estar en la carrera.



2. Esta vez las siete llegadas en alto serán muy claves para definir al campeón y el podio.



En la primera semana hay dos metas en premio de montaña, en la sexta jornada, en Colle San Giacomo, tras 150 km, y cuatro días después, en Campo Felice, para seleccionar el grupo.



Y en la segunda parte de la carrera se encontrarán dos más, una de ellas el Zoncolan, el 22 de mayo, duro, difícil, que servirá para dejar clara la general, más no definida.

Egan Bernal cedió más tiempo en la general. Foto: EFE

Y dos días después, se remata con la llegada en Cortina d'Ámpezzo, luego de 212 km, etapa larga y que a aes ala tira de la carrera pesarán.



3. Último paso. La parte final será más que complicada, ideal para definir la carrera, como tres llegadas en alto, como para completar, ideal para los escaladores.



Egan deberá llegar a esa parte definitiva muy cerca de los mejores o como líder para defender esas posiciones de ataque. Sega di Ala será el primer asalto, luego Alpe di Mera, de 178 km, será clave para preparar la parte final del Giro.



Sin duda que la llegada a Valles Sluga-Alpe Motta será la etapa en la que se ajustarán las fuerzas y se dejará todo para la cron o final.



Tres semanas con alta dosis de montaña invitan a los escaladores, entre ellos a Bernal, a pelear por el máximo cetro y, sin duda, parte como favorito.

Egan Bernal, ciclista colombiano. Foto: AFP

4. Las dos cronos, pues tendrán mucho qué decir. La primera será el la jornada inaugural de 8 kilómetros, en la que los escaladores se pueden defender, pero en la que no hay que perder mucho tiempo.



La última sí será importante, el día del final de la carrera se presentará la crono de 29,4 km, larga, a la que Egan y los demás escaladores deberán llegar, al menos, con un minuto sobre los especialistas que lleguen a pelear el título, aunque no hay muchos que puedan sacar mucha diferencia al reloj,

pues si vemos la lista de ciclistas que hasta ahora han mirado al Giro, pues no hay uno que sobre salga.



Simon Yates tiene ventaja, es un hombre que va bien al reloj y en la alta montaña, aunque en contra tiene su irregularidad, que no remata bien las pruebas.



Vincenzo Nibali querrá demostrar que es la carta local, pero ha quedado en deuda en el último tiempo y no ha respondido.



Remco Evenepoel debe ser, en el papel, el gran rival: va muy bien al reloj, sube de la mejor manera, pero no ha disputado una prueba de tres semanas. Además, viene de una larga recuperación, tras su caída del año pasado en la que se fracturó la cadera.



Bernal es favorito, sin duda, es completo, van bien en todos los terrenos, ya sabe lo que es ganar una grande y tendrá a un equipo a su servicio. El recorrido de viene y solo falta conocer cómo llega, tras sus dolores de espalda que le nublaron el 2020.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel