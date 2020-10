Los colombianos que hacen parte del ‘lote emergente’ del Giro

Son seis los pedalistas colombianos que siguen en camino en el Giro de Italia y de ellos dos, Fernando Gaviria y Álvaro Hodeg, han obtenido victorias en el World Tour, la máxima categoría del mundo y son los más reconocidos de este lote.

Gaviria ha ganado etapas y ha sido líder del Giro de Italia y del Tour de Francia, mientras que Hodeg ha triunfado en jornadas al embalaje en la Vuelta a Polonia y en la BinckBank Tour, carreras de alto nivel.



Le puede interesar: (Clasificaciones del Giro de Italia, luego de la segunda etapa)



De los demás, Éiner Rubio es el más nóvel, pues hace su primer año en la ‘gran carpa’.



Rodrigo Contreras se estrena en una grande, mientras que Juan Molano y Jhonatan Restrepo ya tienen experiencia en las competencias importantes.



Los cuatro buscan protagonismo, hacen parte de un pelotón colombiano que se puede llamar como emergente, cuando no están las grandes figuras como Nairo Quintana y Egan Bernal, por nombrar los más representativos.





Nombre: Juan Sebastián Molano

Fecha de nacimiento: 4 de noviembre de 1994

Edad: 25 años

Equipo: UAE Emirates

Tiro de corredor: embalador

Principales resultados:

2017: etapa vuelta al Alentejo / 3 GP de Denain / 152 Vuelta a España.

2018: Campeón Panamericano de ruta / 3 etapas en el Tour of Xingtai / Campeón Tour de China, una etapa.

2019: 94 Tour Colombia, una etapa / Retiro Giro de Italia / 143 Vuelta a España / 83 Tour de Guangxi.

2020: 99 Vuelta a San Juan / 87 Tour Colombia, tres etapas / 129 Vuelta a Polonia / 149 Tirreno Adriático.



Es un corredor que llega al Giro para ayudarle a su compatriota Fernando Gaviria a ganar etapas.



Nombre: Éiner Rubio

Fecha de nacimiento: 22 de febrero de 1998

Edad: 22 años

Equipo: Movistar

Tipo de corredor: escalador

Principales resultados:

2017: 26 Giro Ciclístico de Italia / 29 Giro Ciclistico della Valle d'Aosta Mont Blanc

2018: 25 Giro Ciclístico de Italia, una etapa / 8 Giro del Medio Brenta / 4 Giro Ciclistico della Valle d'Aosta Mont Blanc / Campeón GP Capodarco - Comunità di Capodarco / 4 Giro della Regione Friuli Venezia Giulia

2019: 65 Tour Colombia / 4 Tr. Città di S. Vendemiano - 59° GP Industria / 6 Giro del Belvedere / 2 Giro Ciclistico d'Italia, una etapa / 4 Giro del Medio Brenta / retiro Tour de L’Avenir / 6 Il Piccolo Lombardia

2020: 77 Tour Colombia / 35 Milano Torino / 31 Giro de Piemonte / 60 Giro de Lombardía / 12 Coppi Bartali.

Éiner Rubio, ciclista colombiano del Movistar. Foto: Prensa Movistar



Es un escalador y espera hacerse presente en las etapa de montaña. No tiene nada que perder, sí mucho por ganar.



Nombre: Jhonatan Restrepo

Fecha de nacimiento: 28 de noviembre de 1994

Edad: 25 años

Equipo: Androni

Tipo de corredor: todo terreno

Principales resultados:

2015 campeón panamericano de ruta Sub-23 / 50 Vuelta a Burgos.

2016: 84 País Vasco / 23 Tour de California / 52 Vuelta a Suiza / 71 Vuelta a Burgos / 128 Vuelta a España

2017: 10 Tour Down Under, mejor joven / 4 Cadel Evans / 30 Tour de California / 70 Vuelta a Suiza.

2018: 66 Tour Down Under / 70 Vuelta a Polonia / 105 Vuelta a España / 4 Gran Piemonte

2019: 5 Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire / 7 Tour de Turquía / 46 Vuelta a Aragón, montaña.

2020: 26 Vuelta al Táchira, dos etapas / 67 Tour Colombia / 7 Tour de Rwuanda, tres etapas / 61 Coppi Bartali / 124 Tirreno Adriático.



A pesar de su edad ya tiene experiencia. Ha estado en la Vuelta a España, buscará una fuga y la victoria parcial.

Jhonatan Restrepo Foto: @tour_du_Rwanda

Nombre: Rodrigo Contreras

Fecha de nacimiento: 2 de junio de 1994

Edad: 26 años

Equipo: Astana

Tipo de corredor: completo

Principales resultados:

2014: 86 Tour de L’Avenir

2015: retiro Tour de L’Avenir / 5 Tour de San Luis, mejor joven

2016: 118 Grand Prix de Wallonie

2017: 61 Vuelta a Colombia / 2 Panamericano de ruta / 2 nacional crono

2018: oro crono Centroamericanos y del Caribe / Oro crono en Juegos Suramericanos / 30 Oro y Paz.

2019: 10 Tour Colombia / 10 Tour du Rwanda, una etapa / Retiro Vuelta a Romandía / Retiro Vuelta a Cataluña / 21 Tour de California / 45 Vuelta a Suiza / 71 Gree-Tour of Guangxi.

2020: 30 Comunidad Valenciana / 28 Vuelta al Algarve / 27 Vuelta a Burgos / 53 Coppi Bartali / 84 Giro del Apennino / 139 Flecha Valona.



Va bien al reloj y le ayudará a su líder, Jakob Fuglsang, a buscar el título de la carrera.

Rodrigo Contreras y su victoria en el Tour de Ruanda. Foto: Prensa Astana Pro Team



Deportes