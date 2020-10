Análisis: El final del Giro de Italia, cuestión de pocos conocidos

El mundo del ciclismo está familiarizado con hombres y nombres como Chris Froome, Nairo Quintana, Primoz Roglic, Egan Bernal, Ríchard Carapaz, Tom Dumoulin y varios otros que siempre pelean las clasificaciones generales de las competencias.

Pero este Giro de Italia ha contado con corredores nuevos que buscan abrirse camino, como Jai Hindley, Tao Geoghegan y Joao Almeida.



Hay otros consagrados que desentonaron como Vincenzo Nibali y Geraint Thomas (retiro), y existe un tercer grupo, el de los veteranos que quieren aprovechar que no están los mejores del mundo para ganar, como Wilco Kelderman y Pello Bilbao.



Este domingo termina la carrera con una contrarreloj de 15 km, en la que Hindley y Geoghegan llegan con el mismo tiempo y, por tanto, serán los que van a definir el título. Sin embargo, el corredor del Ineos es el favorito.



Este año ha sido difícil para el ciclismo, y para el deporte, por eso, al Giro de Italia le ha tocado ‘bailar con la más fea’, pues no ha tenido un grupo grande ni importante de corredores, no obstante ser la segunda mejor carrera por etapas del planeta, ya que todo el pastel se lo llevó el pasado Tour de Francia.



1. Jain Hindley, el líder.



Es de las nuevas generaciones. A sus 24 años logra su mejor participación en una grande, después del puesto 32 en la Vuelta a España del 2018 y el 35 en el Giro del 2019. Es líder del Giro.



Este año ha sido muy bueno: ganó dos etapas y la general en el Jayco Herald Sun y triunfó en la jornada 18 del Giro. Va bien en la montaña, pero tiene problemas en la contrarreloj, por eso, no cuenta con nada seguro para este domingo.

Jai Hindley, líder del Giro de Italia. Foto: AFP

2. Tao, la gran amenaza



Es uno de los ciclistas que integra el ‘kínder’ del Ineos, el que lidera Egan Bernal.



Ganador de la etapa del domingo pasado y del sábado. Tiene 25 años. Fue 62 en la Vuelta a España del 2018, se retiró en el Giro del año pasado y finalizó de 20 en la ronda Ibérica 2019.



No es un hombre experto al reloj, pero va mejor que el líder, Hindley, por lo que este domingo tendrá la primera opción de salir campeón.

Tao Geoghegan Hart, del equipo Ineos. Foto: EFE



3. Kelderman dejó pasar una buena opción



De los tres primeros es el que más fogueo tiene. A sus 29 años dejó ir una buena oportunidad de ganar una grande.



Es su cuarto Giro, pero la montaña le pasó factura. Es el que mejor va al reloj, pero la crono de este domingo es corta para descontar la diferencia de 1 min 32 s.



Fue séptimo en el 2014 en Italia, en la Vuelta a España fue cuarto en 2017 y el año pasado terminó de séptimo.

Wilco Kelderman. Foto: AFP



4. Bilbao pelea por el podio



El español hace parte del Bahrain y desde el comienzo ha sido un ciclista muy regular en la carrera.



Tiene 30 años y ha competido tres veces en el Giro. Fue sexto en el 217, sexto en 2018 y 31 el año pasado, cuando ganó dos etapas.



En su hoja de vida hay 10 victorias y 11 veces ha corrido una grande, pero es en Italia en donde ha figurado, porque ni en el Tour ni en la Vuelta lo ha hecho.

Pello Bilbao añora un podio. Foto: EFE



5. Joao Almeida, la grata revelación



Este corredor portugués tiene tan solo 22 años. Es la primera vez que corre en alguna de las tres mejores competencias del mundo.



Durante 15 días portó la camiseta rosada de líder y ha pagado ese esfuerzo. Poder quedar entre los cinco mejores es un gran premio.



Es un hombre al que le va muy bien en la contrarreloj y también se defiende en la montaña. Para tener en cuenta.

Almeida, líder del Giro de Italia durante 15 días. Foto: AFP



