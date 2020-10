Éiner Rubio, el colombiano que luchó por la etapa 5 del Giro de Italia

El colombiano Einer Rubio, protagonista del Movistar Team con una escapada en el puerto de primera de la quinta etapa del Giro, no pudo rematar el trabajo con un triunfo, pero celebró el hecho de haber encontrado "mejores sensaciones y más confianza".

Rubio, nacido en Chíquiza, (Boyacá) hace 22 años, fue el último hombre del Movistar en el ascenso al duro Valico di Montescuro, un primera de 25 kilómetros. Antes, dentro de la escapada que marcó la jornada, el protagonismo fue para otro hombre de la escuadra telefónica, Héctor Carretero.



"Intentamos entrar en la fuga con varios del equipo, y aunque en mi caso no se ha podido entrar teníamos a Héctor Carretero ahí bien situado. En la última subida se han ido formando ataques y he visto la oportunidad para marcharme siguiendo la arrancada de De Gendt", señaló.



En su debut en una prueba grande, Éiner Rubio ha empezado a notar aspectos positivos después de 5 etapas disputadas. "He notado más confianza en el pelotón y he piernas tuve mejores sensaciones después de unos días en los que me había costado un poco más y no me terminaba de encontrar del todo bien", dijo.



El ciclista boyacense lamentó no haber podido disputar la victoria de etapa. Finalmente entró en el puesto 38 a 3.52 del ganador, el italiano Filippo Ganna.



"Faltó un poco para poder seguir ese ataque final de Ganna, pero, como digo, ya vamos encontrando mejores sensaciones y tomando esa confianza en uno mismo. Vamos a seguir intentándolo. Voluntad no falta y seguro que lo probaremos en estos días que vienen", aseguró.



EFE