Ganna voló en la contrarreloj del Giro y Almeida reforzó su liderato

El italiano Filippo Ganna (Ineos) triunfó con autoridad este sábado en la contrarreloj correspondiente a la decimocuarta etapa del Giro de Italia, sobre un recorrido de 34,1 kilómetros entre Conegliano y Valdobbiadene, en la que el portugués Joao Almeida (Deceunick Quick Step) logró reforzar la maglia rosa.

Ganna, campeón mundial de crono y ganador de la contrarreloj de apertura, voló y entró primero con un tiempo de 42 minutos y 40 segundos, 26 segundos más rápido que su compañero australiano en el Ineos, Rohan Dennis, y el estadounidense Brandon McNulty (UAE) completó el podio.



En la clasificación general, Almeida mantuvo un día más la maglia rosa de líder, al incrementar a 56 segundos su ventaja sobre el holandés Wilco Kelderman, segundo, y a 2:11 sobre el español Pello Bilbao (Bahrein Merida), tercero.



Prueba de fuerza para Almeida, en una etapa que encaraba bajo presión, con un McNulty que también logró una prestación excelente y asaltó la cuarta posición en la general, aprovechando unas grises actuaciones de los demás "grandes".



Los corredores se enfrentaron a una contrarreloj exigente, más larga de las habituales en la actualidad, y que presentaba la dificultad añadida de la subida, ubicada en el kilómetro 7, de Ca' del Poggio, con 1,1 kilómetros al 12,3 por ciento de desnivel medio, pero con una rampa del 19.



Superado ese muro, la prueba siguió con una serie de subidas y bajadas a través de las colinas en carreteras estrechas, antes de los últimos tres kilómetros cuesta abajo hasta 400 metros de la meta.



Fue el equipo Ineos el gran protagonista de la prueba, al contar con el vigente campeón mundial de crono, Filippo Ganna, quien ya acumula tres triunfos en este Giro, y Rohan Dennis, doble campeón mundial en esta especialidad. Ganna voló con un promedio de 48 kilómetros por hora, con velocidades punta de 70 km/h, y selló un tiempo de 42 minutos y 40 segundos, 26 segundos más rápido que Rohan Dennis.



Kelderman también protagonizó una gran contrarreloj y por algunos momentos saboreó la idea de arrebatar la maglia rosa a un Almeida que sufrió ligeramente en los primeros tramos de la etapa. Sin embargo, el portugués sacó toda su potencia en el último sector y no solo defendió su liderato, sino que lo fortaleció.



Acabó sexto este sábado, ganó 16 segundos sobre Kelderman y aumentó en dos minutos y once segundos la ventaja sobre el tercer clasificado, Pello Bilbao.



Mal día para los grandes de la general, con el italiano Vincenzo Nibali (Trek Segafredo) que se quedó quinto, a 2:30 de Almeida, el polaco Rafal Majka (Bora), a 2:33, al igual que Domenico Pozzovivo (NTT). El más perjudicado fue el danés Jakob Fuglsang, quien salió de las primeras diez posiciones.



EFE