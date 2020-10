Coronavirus pone contra las cuerdas al Giro: ¿se cancelará la carrera?

Diecisiete agentes del servicio de seguridad del Giro E-bike, prueba con bicicletas eléctricas que se realiza paralelamente al Giro de Italia, han dado positivo, según explica el diario La Repubblica.

Los policías, todos asintomáticos, habían sido sometidos a la prueba de coronavirus en la etapa en la región de Los Abruzos, entre el domingo y el lunes, al igual que los corredores.



Los agentes están todos aislados en un hotel en Francavilla a Mare y se desconoce si los agentes han estado siguiendo el Giro E-bike desde la primera etapa, explica el diario.



"Deseo que Giro llegue a Milán el 25 de octubre, pero las pruebas positivas del martes por la mañana nos recordaron una vez más que no debemos dejar que la lucha contra el covid-19 se desperdicie", dijo el presidente de la UCI, David Lappartient, en declaraciones que recoge "La Repubblica".



"Las próximas pruebas de PCR no se realizarán hasta el lunes, el próximo día de descanso, pero mientras tanto se realizarán pruebas de saliva. Cualquiera que dé positivo en esa prueba de saliva se someterá a una prueba de PCR adicional", añadió Lappartient.



Estos positivos se suman a los casos conocidos este martes, que supusieron el abandono de los equipos Mitchelton Scott y del Jumbo-Visma tras los positivos de Simon Yates, Michael Matthews y Steven Kruijswijk.



Por ahora, las autoridades de la competencia no hablan de cancelar la competencia.



EFE