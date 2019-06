UCI toma cartas sobre la agresión de López a un aficionado en el Giro

El golpe que el ciclista colombiano Miguel Ángel López le propinó a un aficionado que lo hizo caer en la etapa del sábado del Giro de Italia sigue dando de qué hablar.

Según la página especializada cyclingnews, la Unión Ciclista Internacional (UCI) habría llamado al jurado de comisarios para que explicaran por qué no sancionaron al colombiano.



El reglamento es claro y advierte que “el asalto, la intimidación, el abuso, las amenazas y el comportamiento impropio de otra persona (incluidos los espectadores), se castigan con una multa de 500 a 2000 francos suizos, 10 a 100 puntos de penalización y eliminación o descalificación de UCI, pero el jurado de comisarios del Giro no tuvieron en cuenta el reglamento en el tema del boyacense.



De igual manera, según la UCI, no se debió sancionar a Primoz Roglic con 10 segundos por los empujones que recibió del público, pues el reglamento ya no castiga por ese caso.



“Los jueces han sido llamados por la UCI para explicar estas dos decisiones, pues los casos pueden sentar un precedente importante y un debate necesario sobre la seguridad de los ciclistas”, informó la página.



Ese día, López perdió un minuto 45 segundos y cedió terreno en la general y pudo haber sido excluido de la carrera si los jueces hubiesen aplicado el reglamento, pero eso no pasó, por ende la UCI tomará cartas en el asunto.

Giuseppe Martinelli, director deportivo del Astana, dijo, en principio, que López debió de “castigar más” al aficionado.



“Creo que es normal que reaccionara como lo hizo. Estaba en camino de ganar. Lamento que no le haya dado al espectador un castigo más, se lo merecía por lo que hizo”, señaló.



Sin embargo, criticó la acción de su ciclista.



“Su reacción fue incorrecta. Me sorprendió verlo porque no es así”, dijo Martinelli a La Gazzetta dello Sport.



Y agregó: “Debió coger la bicicleta porque pudo haber ganado. En cambio, comenzó a discutir con ese tipo y perdió al menos 30 segundos. Eso fue un error”, precisó Martinelli.



