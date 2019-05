La decisión del Giro que perjudica a ‘Supermán’ López

El colombiano Miguel Ángel López quiere descontar tiempo en el Giro de Italia, ganar una etapa, luchar por la clasificación del mejor joven, pero la decisión de la organización de la carrera de modificar el recorrido de la jornada del martes lo perjudica.

Mario Vengi, director de la carrera, confirmó este sábado que en esa jornada no se cruzará por el Gavia, el premio de montaña más alto de la edición del 2019 de la prueba, debido a que hay peligro de avalancha.



“Las condiciones climáticas no son las mejores. Se subirá antes al Mortirolo, pero no al Gavia, pues es mejor evitar inconvenientes con alguna avalancha. En cambio, se subirá a Aprica, por el lado más duro, pero la jornada parasará a 4.800 metros de altura, por los 5.600 con el Gavia”, dijo Vegni.



Aunque la etapa tendrá subidas, no será lo mismo con el Gavia de por medio. Por eso, López, y los demás escaladores, se ven perjudicados.



