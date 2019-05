Richard Carapaz, con gran opción de ganar el Giro de Italia

Pasó la segunda semana del Giro de Italia, este lunes hay descanso y este martes se reanudará una carrera que muestra a un líder sólido, el ecuatoriano Ríchard Carapaz, cuyas apuestas como ganador de la competencia han subido, como él en las cuestas.

Carapaz no solo es el portador de la camiseta rosada de líder, es el más fuerte que hay por ahora, tiene un gran equipo que lo respalda y es quien más sube, y de las seis etapas que restan, tres de ellas terminan en ascenso.



De 25 años, la Locomotora de Carchi, como le dicen por todo lo anterior, tiene el título en el bolsillo, aunque a esta altura de la carrera no se puede decir nada, viene lo más duro.



Ganador de la Vuelta de la Juventud colombiana del 2015, Carapaz llegó a la etapa de este domingo entre Ivrea y Como, de 232 km, ganada por Dario Cataldo, con 7 segundos sobre Primoz Roglic y de 1 minuto, 47 segundos sobre Vincenzo Nibali, pero al esloveno lo dejó a 47 segundos.



Aprovechó el mal día de Roglic: avería mecánica, caída en el descenso cuando perseguía a Carapaz y a Nibali, y una multa de unos $ 620.000 pesos, debido a que desde el carro del equipo le pasaron una caramañola que superó el tiempo de entrega reglamentario.



Este martes, jornada difícil: de 194 km, sin el Gavia (cancelado por posibles avalanchas), pero con el Mortirolo (de primera categoría) y a 28 km de la meta. Un día en el que el descenso puede ser más decisivo que la subida.



Al día siguiente, el menú será una llegada en premio de montaña de tercera categoría, para picar segundos, pero la etapa del viernes tiene una subida de 13 km para llegar a meta, con rampas máximas del 13 por ciento, ideal para que Carapaz saque más tiempo.



Y el sábado, ni se diga: 194 km, cinco premios de montaña, tres de segunda y dos de primera, el último de ellos en la llegada, con rampas máximas del 11 por ciento.

El domingo termina el Giro, con una contrarreloj de 17 km y un ascenso de cuarta categoría.



Claro, allí el gran favorito es Roglic, quien ganó las dos cronos anteriores. En comparación con Carapaz, el esloveno le clavó 47 s la primera jornada al reloj de 8,2 km, y en la de 34 km, le metió 1 min, 55 s.



Si Carapaz llega a esa última jornada con una diferencia sobre Roglic de 1 minuto, 30 segundos, será el campeón del Giro. A esa altura de la carrera las fuerzas no son las mismas del comienzo.



Falta mucha montaña, la que ha sido aliada del ecuatoriano y la que podría convertirse en su enemiga. Roglic y Nibali deben ir al ataque, no tienen de otra; a menos que Carapaz no gane más segundos. Ojo con Nibali, de todos, es quien mejor remata carreras de tres semanas. ¿Y Miguel Ángel López? Si está bien, tendrá la opción de ir por una etapa y por el mejor joven, sus objetivos, tras perder la oportunidad de ir por el título. Nada definido, pero Carapaz tiene mucha opción de ganar. Otra cosa es que no remate bien.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @lisandroabel