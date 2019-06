¡Carapaz, campeón del Giro; López fue séptimo!

El ecuatoriano Ríchard Carapaz se coronó campeón del Giro de Italia 2019, luego de cumplirse la última jornada, una contrarreloj individual de 17 kilómetros por las calles de Verona, que ganó Chad Haga y en la que el colombiano Miguel Ángel López ocupó la séptima casilla de la general y fue el mejor joven.

Sin duda que Carapaz fue el mejor, nadie pudo con él, fue el corredor más inteligente del lote, porque gastó energías en los momentos complicados y ahorró otro tanto cuando no lo necesitó. Lo acompañaron en el podio el italiano Vincenzo Nibali y el esloveno Primoz Roglic.



El ciclista del equipo Movistar, hoy por hoy, es el personaje más representativo de Ecuador, pues se convirtió en el primer pedalista de ese país que gana una de las tres carreras de ciclismo más importante del mundo.



Carapaz comenzó a labrar el camino del título el pasado 14 de mayo, cuando logró la victoria en la cuarta etapa con final en Frascati, luego de 223 kilómetros.



Luego, el sábado 25 de mayo, el ciclista de 26 años se impuso en la jornada 14, en la que se puso la camiseta rosada de líder, que no soltó nunca. De ahí en adelante la idea era sacar de rueda a sus próximos rivales que hacían mejor la crono, porque el Giro terminaba con un esfuerzo individual al reloj de 17 kilómetros.



Fue así como Carapaz apretó el acelerador el domingo 26 de mayo, en la fracción de 232 km con final en Como, cuando se alegró de Primoz Roglic y de Vincenzo Nibali, a quienes les metió tiempo y casi que aseguró el título.



Carapaz hizo un Giro perfecto y tuvo su compensación, el título de una carrera que Ecuador nunca olvidará.



López, por su parte, tuvo piernas para el final, pero no le alcanzó para entrar en el podio y defender ese tercer puesto del año pasado y quedó de séptimo.



Dos fallas mecánicas de su bicicleta, el tiempo que cedió en la crono de 34 km y el incidente del sábado cuando un aficionado lo tiró al piso y el boyacense respondió con un golpe, fueron jornadas difíciles para él y en las que perdió la opción de terminar más arriba de la general.



Como consuelo para López, quedó el título del mejor joven, el segundo en su carrera deportiva.



