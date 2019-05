Así le podría ir a ‘Superman’ López en la contrarreloj del Giro

Miguel Ángel López tiene este domingo uno de esos días definitivos en el Giro de Italia. En busca del anhelado título, el ciclista colombiano del equipo Astana busca hacer la crono de su vida hasta el momento, un tramo de 34,7 kilómetros con final en premio de montaña de segunda categoría.

Sabe que su fuerte no es la contrarreloj individual, que está en desventaja con favoritos como Primoz Roglic, el candidato a ganarla y a acercarse en la general, y con Simon Yates, uno de esos escaladores que hacen muy bien estos esfuerzos.



Contra el italiano Vincenzo Nibali las cosas están un poco más parejas, aunque el líder del Bahrain se defiende al reloj y cuando se inspira no hay nadie que lo detenga.



Desde el año pasado, tras su tercer lugar en la Vuelta a España, la escuadra kazaja comenzó a trabajar a López en el acondicionamiento en las cronos. Se contrató al español Iván Velasco, quien ha hecho un estudio y puesto en marcha unos cambios en la posición sobre la bicicleta, la forma de pedalear, el acondicionamiento físico del ciclista, con el fin de minimizar las pérdidas.



“Hemos trabajado en eso y tenemos confianza en lo que se haga. Con Velasco todo ha funcionado, y López ya ha dado muestras de sus progresos”, le dijo a EL TIEMPO Stefano Zanini, uno de los directores deportivos del Astana.



El pedalista boyacense fue segundo en el Nacional contrarreloj en febrero, detrás de Daniel Martínez y superando a Egan Bernal. Una buena señal.



Pero una cosa es una crono en ‘casa’ y otra en Europa, en un Giro, en la disputa del título.



‘Supermán’ López terminó de cuarto en la primera jornada de la carrera italiana, una contrarreloj individual de 8,2 kilómetros y con llegada en premio de montaña de tercera categoría.



Ese día fue fantástico para él, pues le ganó por centésimas al gran favorito, al holandés Tom Dumoulin, quien se retiró por un golpe en la rodilla izquierda.



Roglic fue el que se salió del molde. Fue el más rápido y le metió 28 segundos a López. El colombiano perdió con Yates por 9 segundos y con Nibali por solo cinco, y esta vez la lucha será contra ellos mismos, quienes son los llamados a disputar el título de la competencia.



Miguel Ángel López no tuvo una buena actuación en la contrarreloj individual de París-Niza, la cual ganó Simon Yates con tiempo de 30 min 26 s, tras 25 km. El colombiano terminó de 33 a un minuto 33 s, pero no estaba en la disputa de la carrera, por lo que solo el dato sirve de referencia.



No hay duda de que el gran favorito será Roglic, pues es el que tiene los mejores antecedentes en esta clase de esfuerzos, no solo por el triunfo en la primera jornada, sino porque viene de ganar el tramo de 16 kilómetros en la Vuelta a Romandía, uno de los tres títulos que ha conseguido en la presente temporada.



Roglic deberá emplearse a fondo; es su terreno, su condición de eximio hombre al reloj dice que debe sacarles diferencias a sus contrincantes que son más escaladores.

Cuando comience la subida, lo más indicado será cambiar de bicicleta, pasar de la máquina con rueda lenticular a la convencional, para afrontar el ascenso con menor carga.

Cuatro expertos pronostican la actuación de López en la etapa clave del Giro. Foto: Archivo / EL TIEMPO



La etapa servirá para saber quiénes entrarán en ese grupo de los que pelearán, de acá en adelante, por el título. Después de esta fracción, el panorama de la general quedará mucho más claro y a la espera de la llegada de la montaña.



López tendrá a su favor la llegada, que será en un ascenso de segunda categoría, de 12,5 kilómetros de extensión, con rampas promedio del 3,9 de inclinación y partes en las que se encontrará con exigencias del 6,2 por ciento, en el kilómetro cinco.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel