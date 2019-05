El motivo por el que ‘Supermán’ López pedalea en el Giro

Cada vez que el colombiano Miguel Ángel López da un pedalazo en este Giro de Italia que está a punto de terminar, lo hace por honor, por orgullo. En los dos últimos días ha ganado cuatro puestos, es sexto en la general y espera subir más, ir por un triunfo parcial.

Si bien en dos días ha escalado del décimo al sexto puesto, pues es poco lo que les ha descontado a los que tiene por delante en la general. A esta altura del Giro las fuerzas cuentan y no es que alguno tenga mucho.



Tal vez el más fuerte de todos es el líder, el ecuatoriano, Ríchard Carapaz, que en las dos jornadas de montaña del viernes y del sábado deberá sacar más tiempo para llegar blindado a la crono final del sábado de 17 km. Vincenzo Nibali echará sus restos en busca del título.



Primoz Roglic lo hará para quedar en el podio y Mikel Landa intentará quedar dentro de los tres mejores de la carrera, pero nadie puede hacer un esfuerzo extra porque corre el peligro de quedarse sin el pan y sin el queso.



López, mientras tanto, irá en busca de más. Las fuerzas no las tiene, pero los finales del Giro siempre son similares, son por eliminación, el corredor que se va quedando no recupera el paso y pierde su puesto.



A eso le apunta López, a eliminar de a poco a sus rivales en busca del ‘top 5’. El miércoles, descontó y el perjudicado fue Rafal Majka, a quien destronó de la sexta casilla.



La jornada fue dura, con llegada en premio de montaña de tercera categoría, tras el tramo entre Commezzadura (Val di Sole) y Anterselva / Antholz, de 181 km, en los que el colombiano y Carapaz arañaron segundos importantes.



“Al final hemos ganado algo, segundos respecto a los demás. Hemos visto que todos están justos, las fuerzas son pocas. Lo hemos pasado bien, no ganamos mucho, pero algo es algo”, señaló ‘Supermán’ López.



Este jueves, la etapa no es para alarmarse, aunque en el Giro no se sabe, siempre pasa algo, pero en el papel los 179 km entre Lyngdal y Kristiansand, con final en llano, deberían ser tranquilos, para ahorrar un poco de fuerzas para las tres fracciones finales.



López no pudo ir por el título, falló, ve lejos el podio y busca terminar de la mejor manera un Giro que pudo ser mejor, por eso es que pedalea por el honor, por el orgullo.



