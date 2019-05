López es 15 y pierde 6 min 8 s en el Giro: ¿hay que alarmarse?

Parece un escándalo. Vemos la general del Giro de Italia, luego de la sexta etapa de este jueves entre entre Cassino y San Giovanni Rotondo, de 238 km, la más larga de la carrera, y se siente que la prueba dio un vuelco, pues los grandes favoritos, entre ellos el colombiano Miguel Ángel López, están lejos, a más de cinco minutos del nuevo líder, el local, Valerio Conti.

La jornada, ganada por Fausto Masnada (Androni), era ideal para que eso pasara, para que el esloveno Primoz Roglic cediera la camiseta de líder, y que los demás ciclistas llamados a disputar la general perdieran tiempo, quedaran lejos y dejaran el protagonismo en otros colegas.



Roglic se cayó. En el kilómetro 34 de la jornada, en un enredón grande del pelotón, sufrió golpes en su pierna derecha, pero siguió en carrera.



Un gran grupo se escapó, algunos ciclistas estaban cerca de la general, pero ellos al final no pelearán por el título, por eso los grandes líderes les dieron vía libre, nadie los inquietó, nadie los molestó.



Para Roglic era el día ideal para quitarse la responsabilidad del Giro, ese que adquirió desde el primer día cuando se puso de líder, tras ganar la crono individual de 8,2 kilómetros.



No era bueno para él ni para su equipo, Jumbo Visma, seguir con la camiseta, pues es mejor tomar las cosas con calma, entregarle la responsabilidad a otros y afrontar el Giro al ataque y no a la defensiva.



Y en ese orden de ideas, pues a los demás favoritos les viene bien. Sí, genera inquietud, por ejemplo en López, ceder 6 minutos 8 segundos con Conti, pero es que el líder actual no es amenaza para la general.



El boyacense pasó en una fracción del puesto cuarto al 15 y, además, perdió la camiseta de mejor joven, pero no pasa nada, en comparación con Roglic, Simon Yates y Vincenzo Nibali, sus grandes contrincantes, pierde el mismo tiempo, no hubo aumento de diferencias, por lo que el Giro para él sigue vivo, la opción de ganarlo está intacta, a pesar del tiempo perdido con Conti.

“El único momento peligroso de la etapa fue la gran caída al comienzo, pero nuestros ciclistas, afortunadamente, la evitaron. Miguel (López) perdió el liderato del mejor joven, pero sabíamos que podía ser posible, por lo que fue más una decisión táctica. En cambio, nuestros hombres ahorraron algo de energía, porque es muy importante antes de la segunda parte más decisiva del Giro de Italia. De todos modos, toda la lucha en esta carrera está por venir”, dijo Alexandr Shefer, uno de los directores deportivos del equipo Astana.



¿Hasta cuándo aguantará el líder? Si bien la diferencia es alta, en la crono del domingo debe ceder tiempo, pero hay mucho terreno de acá en adelante para descontarle. Conti no es un corredor que tenga los kilates necesarios para aguantar dos semanas y media más con la camiseta rosada. Cuando llegue la montaña pasará de todo. Las etapas de subida son duras, vienen ascensos muy, muy, muy difíciles en los que Roglic, López, Yates, Nibali harán de las suyas.



"La escapada fue muy fuerte, el ritmo fue duro. Nosotros tratamos de controlar el día con el equipo, pero tampoco queríamos poner demasiada energía para perseguir, luego de que el grupo se partió en la caída y cuando nos dimos cuenta que había fuga”,

señaló Roglic.



Y agregó: “Lo más importante es quién tendrá la camiseta del líder en Verona, en el final. Y también está bien perderla, es una carrera muy larga y también nos cuesta mucho mantenerla”.



Era lógico lo que pasó, el remezón en la general es normal, en un Giro de Italia en el que todos los días pasa algo. Sin Tom Dumoulin, el gran favorito que se retiró el miércoles pasado por un fuerte golpe en la rodilla izquierda, con una general loca, que dio un vuelco y con grandes diferencias, la carrera, que entra a su séptima etapa de este viernes entre Vasto y L’Aquila, de 185 kilómetros, es otra, nueva.



No debería de pasar nada extraño de acá al domingo, cuando la contrarreloj individual de 34 kilómetros dicte otra sentencia.



Ese día se sabrá algo más, se aclarará el camino entre los grandes favoritos al triunfo final que, a pesar de ceder tiempo y haber salido de los 10 primeros de la general siguen siendo los candidatazos a la victoria general del Giro. López espera su terreno, la montaña, para calibrar fuerzas y lanza ataques en busca de su meta.



