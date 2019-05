A ‘Supermán López le llegó la hora en el Giro

Para Miguel Ángel López no hay un mañana. Su gran apuesta del 2019, el Giro de Italia, arranca mañana con una contrarreloj individual de 8,2 kilómetros, y termina con una similar, pero de 15,6 kilómetros, el 2 de junio, día en que el pedalista colombiano espera acabar en el podio y, por qué no, con la camiseta rosada de campeón, la gran ilusión del boyacense de 25 años.

‘Supermán’, como su país, espera volar alto con carreteras italianas y tendrá por delante el trazado sinuoso, bien complicado, de 3.578 kilómetros divididos en 21 etapas: tres etapas contrarreloj individual, cinco de alta montaña y siete llegadas en alto, para conseguir su objetivo.



La misma organización de la carrera lo tienen dentro del lote de los cinco favoritos, al lado de Tom Dumoulin, Primoz Roglic, Simon Yates y Vincenzo Nibali, de por sí, una gran responsabilidad.



Pero López sabe qué es afrontar el reto de una carrera de tres semanas. Este Giro para él es la cuarta vez que se enlista para disputar una prueba de este calibre y la segunda en el Giro, luego de su estupendo estreno, el año pasado, cuando terminó de tercero en la general, escoltando a Chris Froome, el campeón, y a Dumoulin, segundo.



El ciclista boyacense entiende que la ‘carrera rosa’ es la gran oportunidad de superar lo hecho el año pasado y, aunque sabe que es difícil, no se esconde, pone la cara y habla claro.

"El año pasado hicimos tercero y en esta ocasión ese es el punto de partida”, le dijo a EL TIEMPO en una entrevista durante el Tour Colombia.



Y agregó: “Es una carrera de tres semanas y hay que tener en cuenta que hay que estar bien físicamente, que uno no se enferme y tener un equipo fuerte que nos respalde”.

Este 2019, López y los directores deportivos del equipo Astana decidieron copiar el menú del 2018: Giro y Vuelta, y darle un compás de espera al Tour de Francia.



El recorrido montañoso lo sedujo, se frota las manos cuando se habla de subidas como Gavia, Mortirolo, para hablar solo de dos, pero también entiende que tiene debilidades y eso se traduce en los 58 kilómetros de contrarreloj individual que hay.



Astana contrató al español Iván Velasco para que varios de sus pedalistas mejoraran en esos tramos y el trabajo se ha basado en la posición en la bicicleta. López fue segundo en el nacional de crono en febrero pasado, escoltó a Daniel Martínez, (Education First), por lo que algo de mejora se vio.



El colombiano no le tiene miedo al reloj. Los recorridos de este año en el Giro tienen montaña y eso lo tranquiliza. Cuenta que la primera es corta, de 8,2 km, con una subida de tercera categoría. La segunda, el 19 de mayo, de 34 km, tiene final en un premio de montaña de segunda categoría. Y la última, el día final, será de 16 km, con una subida de cuarta en la mitad del recorrido.



Sus técnicos expresan confianza en lo que pueda hacer. Stefani Zanini advirtió que López puede mejorar lo del 2018, porque no solamente está bien físicamente, sino que es un ciclista más maduro.



Giuseppe Martinelli, otro de los estrategas del equipo kazajo, le dijo a EL TIEMPO hace pocos días que el plan para López ha sido diseñado para la competencia italiana.

“Hemos diseñado un buen plan de trabajo y lo vamos a rodear de un gran equipo. Astana tiene confianza en el colombiano. Venimos de ser terceros y ahora vamos por más; bueno, eso espero yo”, precisó Martinelli.



La temporada de Miguel Ángel López ha sido muy buena. Comenzó con el segundo puesto en el nacional de crono, luego ganó el Tour Colombia, fue 28 en parís-Niza y se impuso en la Vuelta a Cataluña, competencia en la que ganó la etapa reina.



Serán tres semanas de carrera. En la primera no se irá a mostrar, pero en la segunda, cuando se asomen los primeros pasos montañosos, allí estará. Tiene abierta la opción de ir por el podio, como lo hizo en el 2018. Lo tiene todo para ser protagonista: decisión, preparación, calidad, experiencia y piernas, aunque sus rivales son muy duros.



El jueves, en el primer cara a cara de la carrera el primer frente a frente con los demás favoritos, López estuvo feliz, se le vio seguro de lo que quería.



“Si pierdo más de dos minutos con Tom Dumoulin y Primoz Roglic en la prueba contrarreloj del sábado, pues se complicaría todo, pero creo que no será malo, porque tiene subida y la carrera es montañosa”, señaló el pedalista nacional.



"Me preparé bien para esta cita. He entrenado muy duro al principio de la temporada y vengo de una preparación intensa en Colombia. Estoy muy satisfecho con lo que he hecho esta temporada, en la París-Niza (segundo en el Col de Turini) y en la Vuelta a Cataluña (vencedor). Son resultados excelentes", declaró el corredor del Astana.



"Venimos con un equipo muy fuerte. Espero que todos estemos al 100 por ciento para afrontar estas tres semanas de carrera. Sé que debería defenderme lo mejor posible en las contrarreloj. Pero he trabajado mucho desde hace dos años para mejorar y superar este obstáculo. Espero no perder más de dos minutos en total respecto a los mejores”, apuntó.



Dijo que el holandés Tom Dumoulin y el esloveno Primoz Roglic son "los más peligrosos" porque son "los más fuertes en contrarreloj".



"También está Simon Yates, al que no hay que subestimar (...) Atención también a (Mikel) Landa y (Vincenzo) Nibali, que son imprevisibles, se puede esperar todo de ellos", afirmó.



"La tercera semana será decisiva. Con los grandes puertos y la contrarreloj final, la clasificación puede revolucionarse en todo momento. Pero tengo bastante confianza, he reconocido las últimas etapas y estoy listo para este reto", sentenció.

Astana Pro Team on the podium of the team’s presentation in Bologna #Giro #AstanaProTeam pic.twitter.com/ooooqZYfCF — Astana Pro Team (@AstanaTeam) May 9, 2019



Pero sus rivales también han hablado del colombiano, lo tienen en el radar, y no es para menos. Ha demostrado que en la montaña es fuerte y puede hacer daño.



“Tenemos que estar atentos a López. Hay una larga lista de contendientes y soy consciente de que no será fácil ganar el Giro de este año”, señaló el holandés.



En las huestes de sus equipos rivales, ‘Supermán’ mete miedo, ya lo conocen, han vivido de cerca sus ataques y le tienen respeto.



“Seguro que Miguel Ángel, cuando llegue la montaña, lo tendremos cerca. Es un gran escalador y ha mostrado sus condiciones. López es uno de los candidatos, sin duda, para ganar la carrera”, aseguró Davide Bramati, el técnico del elenco Deceuninck - Quick Step.



Luego de su victoria en Cataluña regresó al país para estar en el nacimiento de su primer hijo, Miguel Jerónimo, un aliciente más, quizás el motivo más grande para que López haga un gran Giro.



Se llegó la fecha y ‘Superman’ López tiene lista la capa para volar en busca del podio del Giro, algo que no será fácil, pero que se puede conseguir.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel