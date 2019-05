¿A quién beneficia el retiro de Dumoulin en el Giro?

Tom Dumoulin hizo lo que tenía que hacer: abandonar el Giro de Italia, luego de la caída que sufrió el martes pasado y que lo obligó a perder más de 4 minutos en la jornada.

El ciclista holandés del equipo Sunweb decidió bajarse de la bicicleta y ahora preparará su asalto al Tour de Francia, así el recorrido de la competencia no le convenga, pues no tiene muchos kilómetros al reloj y sí mucha montaña.

Sin Dumoulin en el Giro la carrera toma un aire diferente, porque el máximo favoritos al título ya no está, por lo que las opciones de ganar la competencia del eslovaco Primoz Roglic, el británico Simon Yates, el italiano Vincenzo Nibali y el colombiano Miguel Ángel López aumentaron.



Y es que se quitan un ‘problema’ de encima, así Dumoulin no haya tenido una primera etapa, la crono individual de 8,2 km en la que cedió 28 s con Roglic, era peligroso aún, muy peligroso.



La carrera se abre más sin Dumoulin, no solo con los cuatro ciclistas nombrados los que tienen más opción de estar en el podio, sino gente como Bauke Mollema, Ríchard Carapaz, ganador de la etapa del martes, Rafal Majka, y el mismo Mikel landa, que ven en el retiro de Dumoulin un aliciente más para luchar por acomodarse mejor en la general.



