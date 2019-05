¿’Supermán’ López perdió la opción de ganar el Giro?

Miguel Ángel López es el crédito colombiano en el Giro de Italia, el hombre que peleará la general, pero este domingo perdió terreno, tras quedar a 3 min 45 s del ganador en el tramo de 34,8 km y gran favorito, Primoz Roglig, y seguir debajo de los demás rivales. ¿Ya no hay nada qué hacer?

1. Era normal que el boyacense perdiera tiempo en este tramo, pero no tanto. Nadie esperaba que en meta dejara 3 minutos 45 segundos con Roglic y que con los otros rivales también hubiera perdido camino. En la general no está bien, es puesto 27 a 6 min 19 s de Valerio Conti, pero con respecto a Roglic está a 4 min 29 s, pero nada está perdido.



2. López, con Nibali pierde 2 min 45 s y con Yates solo 43 s. Los escaladores como el colombiano y Simon Yates, no estuvieron bien en la crono, perdieron mucho con respecto a los otros favoritos, solo Ríchard Carapaz se salió de ese molde, pero hasta ahora el Giro termina la primera semana y faltan dos, más de la mitad de la competencia.



3. El Giro tiene seis llegadas en alto por delante, la montaña no ha aparecido, no se ha disputado ninguna de esas jornadas esperadas en las que los escaladores como López y Yates descuenten, hagan la diferencia, marquen el camino. Vienen cinco etapas duras de alta montaña y esas seis finales en premios de montaña, por lo que la opción de pelear por el Giro está latente, viva y nadie ha dicho la última palabra.



4. El año pasado, López no finalizó bien la segunda semana, tras la crono de 34 km ocupaba el séptimo puesto de la general a 5 min 37 s de Yates, el líder, pero ya se habían disputado etapas de montaña. Además, perdía 5 min 15 s con Tom Dumoulin y 1 min 47 s con Chris Froome, el a la postre campeón. Todo muy diferente a lo que pasa hoy. Miguel Ángel López tuvo la semana final para recuperar y terminó en el podio.



5. El Giro, de las tres grandes, es la carrera más cambiante, diferente, extraña. Hoy, el Giro te quita tiempo, mañana el que lo pierde es tu rival y pasado mañana el que se entrega es el líder, eso siempre pasa. ¿No se acuerdan de Yates y Thibaut Pinot en el 2018? Froome entró a la última parte del Giro a 3 min 50 s del líder y ganó la carrera. López ha demostrado que remata bien las carreras de tres semanas, es un escalador y su pleno rendimiento lo encuentra en el final de las competencias, así que solo queda esperar a que le rinda, que se recupere del golpe de este domingo y que esté en buenas condiciones para cuando llegue la alta montaña. Claro, no será fácil, pero todavía hay Giro, hay opciones de luchar y nada está perdido.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel