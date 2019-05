El Giro de Italia, cuestión de cinco ciclistas

El Giro de Italia parte este sábado con una contrarreloj de 8,2 km, con final en premio de montaña de tercera categoría, en la que participan cinco grandes favoritos, de los cuales, parece, no saldrá el ciclista que ocupe el trono vacío de Chris Froome, quien no defenderá el título del 2018.

Tom Dumoulin (Sunweb), Miguel Ángel López (Astana), Simon Yates (Mitchelton-Scott), Primoz Roglic (Jumbo) y Vincenzo Nibali (Bahrain) son los llamados a entrar en esa pelea manubrio a manubrio sobre los 3.578 kilómetros, 21 etapas, tres cronos individuales, cinco jornadas de alta montaña y siete metas en alto, el menú del Giro.

Dumoulin encabeza ese lote.



El holandés de 28 años llega a la competencia con ‘sangre en el ojo’, pues el año pasado sucumbió frente a Froome. Es uno de los dos pedalistas que ha sido campeón de la carrera y que se alista para una nueva edición. Su primer Giro fue en el 2016, pero se retiró. Volvió un año después y sorprendió, venció en la general al colombiano Nairo Quintana y a Nibali.



Los 58 kilómetros que hay al crono individual en esta edición le favorecen, así esas fracciones tengan tramos montañosos. Allí es donde, regularmente, saca las diferencias sobre sus rivales y minimiza las pérdidas en las jornadas de altas cumbres. Se defiende en la montaña. No es un escalador, pero ha demostrado que es bien complicado que le saquen grandes diferencias.



Este año fue sexto en el UAE Tour, cuarto en Tirreno-Adriático, 11.° en Milán-San Remo y 50.° en la Lieja-Bastoña-Lieja, sin ningún triunfo parcial, en una temporada buena para él.



]“Esta vez será más difícil ganar el Giro, porque hay un buen número de favoritos de gran calidad”, dijo Dumoulin.



López es la carta colombiana. Miguel Ángel viene de ser tercero el año pasado y en este Giro con trazado montañoso, pues, hay que tenerlo en cuenta. El boyacense tiene en los esfuerzos al reloj su talón de Aquiles, pero desde el año pasado, ha trabajado con el español Iván Velasco para no ceder tanto tiempo en esas jornadas.

The time for talking is over. Let the road speak! #Giro |

Il tempo delle parole è finito. Diamo voce alla strada! #Giro pic.twitter.com/51I2Y9aTU6 — Giro d'Italia (@giroditalia) 10 de mayo de 2019



“Si pierdo más de dos minutos con Dumoulin y Roglic en la prueba contrarreloj, pues, se complicaría, pero no creo que no será malo, porque tienen subidas”, aseguró López, en referencia a la etapa de hoy.



Miguel Ángel López ha hecho una temporada exitosa. Fue segundo en el Nacional contrarreloj, detrás de Daniel Martínez, ganó el Tour Colombia, fue 28.° en París-Niza y ganó el título de la Vuelta a Cataluña, además de una etapa.



Esos resultados le dan la tranquilidad suficiente de llegar al Giro en busca de superar el tercer puesto del año pasado, aunque sabe que la apuesta no será fácil.



Sin sorpresas

Yates quiere pasar la página del Giro del 2018. Ganó tres etapas, se puso de líder desde la sexta, pero a cuatro del final sucumbió. Ese mismo día en que la carrera llegó a Bardonecchia, esa jornada en la que Froome fue un demonio, el británico lo desbancó del liderato, mientras Yates llegó arrastrado y a 38 minutos, 11 segundos.



Es un gran escalador, se defiende al reloj. Viene de ganar la Vuelta a España del 2018 y este año, el corredor de 26 años ha sido 41.° en la Vuelta a Andalucía, con triunfo en una etapa; 25.° París-Niza, una etapa, y 13.° en Vuelta a Cataluña.



“Estoy en gran momento en cuanto a forma y confío en ganar. Me he preparado para la carrera desde hace un año. Sé que las etapas contrarreloj dificultarán mi tarea ante Dumoulin y Roglic, pero gané la última crono que hice en la París-Niza”, señaló el británico, quien tendrá al colombiano Esteban Chaves como su mejor aliado.



De los favoritos, el único que ha ganado las tres carreras en las que ha estado este año es Roglic. El esloveno pisa fuerte con sus victorias en el UAE Tour, Tirreno-Adriático y en la Vuelta a Romandía, sobre todo en esta última, en la que no tuvo compasión de sus rivales y de sus seis etapas ganó tres y en una fue segundo. ¡Uff! Eso no quiere decir que vendrá al Giro y hará lo mismo, ¿o sí?, pero sí hay que tener en cuenta esta estadística de un ciclista que a sus 29 años ya quiere el triunfo en una grande, tras su cuarto lugar en el Tour de Francia del año pasado.



Es la segunda vez que Roglic hará el Giro. Se estrenó en el 2016, terminó de 58.° y se impuso en la crono individual de 40 km, su fuerte. Ah, además va muy bien en la montaña.



“Hicimos una concentración muy completa. En las competencias no escondo mi

estado de forma, siempre voy a ganar”, dijo.



Nibali es el otro pedalista de este Giro que ha ganado la carrera: 2013 y 2016. Esta vez, el italiano quiere el tercer triunfo, pero para nada fácil le será. De los cinco, es quien menos opciones tiene, pero no se le puede descartar.



Tiene 33 años y hará su octava presentación en la carrera de su país. En cinco de las siete ocasiones anteriores ha terminado en el podio, un dato que llama a no descartarlo.



En este 2019 fue 35.° en UAE Tour, 15.° en Tirreno-Adriático, 8.° en Milán-San Remo, 3.° en Tour de los Alpes y 8.° en la Lieja-Bastoña-Lieja, buen año para el Tiburón.



Lisandro Rengifo

​@lisandroabel