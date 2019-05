Horarios de partida en la crono del Giro de colombianos y favoritos

El holandés Tom Dumoulin será al primero en partir en la jornada inaugural del Giro de Italia, una contrarreloj individual de 8,2 km, este sábado, en horario colombiano.

Miguel López será el primer colombiano en largar, a las 9:54 de la mañana.

9:50 a.m.: Tom Dumoulin (Sunweb)

9:54 a. m.: Miguel Ángel López (Astana)

9:58 a.m.: Vincenzo Nibali (Bahrain)

10:01 a.m.: Primoz Roglic (Jumbo)

11:37 a. m.: Esteban Chaves (Mitchelton Scott)

11:39 a. m.: Sebastián Henao (Team INEOS)

11:58 a.m.: Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates)

12:01 p. m.: Iván Ramiro Sosa (Team INEOS)

12:16 p. m.: Miguel Flórez (Androni Giocatoli Sidermec)

12:42 p. m.: Fernando Gaviria (UAE Team Emirates)

12:43 p.m.: Simon Yates (Mitchelton-Scott)



