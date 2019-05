Ganadores y perdedores en la contrarreloj del Giro

La jornada esperada, la contrarreloj individual de 34,8 kilómetros, no dejó el Giro de Italia sentenciado, pero sí aclaró un poco el panorama.

Dentro del grupo de ganadores, pues el esloveno Primoz Roglic, como se esperaba, fue el que salió airoso dentro del lote de los favoritos al título, luego de su triunfo en la fracción con tiempo de 51 minutos 52 segundos.



No hay duda de que el líder del Jumbo Visma dio un paso importante en su lucha por el título y sacó su mejor repertorio en su terreno: el reloj, no solo este domingo, sino el primer día en el tramo de 8,2 km, en el que también se impuso.



Roglic ya es segundo en la general y le sacó tiempo a sus contrincantes que lo van a atacar en la montaña.



Ahora, el segundo en la general tiene una diferencia de un minuto 44 segundos con Nibali, distancia a yates por 3 min 46 s y a López a 4 min 29 s.



También fue gran ganador Vincenzo Nibali, que contra todos los pronósticos se metió en la pelea y después de Roglic fue uno de los beneficiados, pues en la general quedó a 1 min 44 s de Roglic y distancia por 2 min 2 s a Yates y López quedó a 2 min 45 s.



Nibali hizo una tremenda actuación, terminó de cuarto en la etapa a un minuto 5 segundos de Roglic, pero quedó por encima de Simon Yates y de Miguel Ángel López, quienes también pelearán el título.



López y Yates fueron los perdedores, sin duda. El pedalista colombiano pinchó la rueda delantera y nunca se pudo acomodar al clima, a su bicicleta, al piso mojado y perdió con Roglic 3 minutos 45 segundos, en una jornada para el olvido.



El ciclista boyacense del Astana había ilusionado con su actuación este domingo, tras el cuarto lugar de la crono inicial del Giro, en la que cedió solo 28 s don Roglic e igualó en tiempo con Tom Dumoulin, que ya no está, pero no fue así.



A ‘Supermán’ esta vez le falló todo y ya pierde 4 min 29 s con Roglic, 2 min 45 s con Nibali y 43 s con Yates, quien tampoco estuvo en su día.



El líder del Mitchelton-Scott fue mejor que López, pero se esperaba que estuviera mucho más arriba. Sin embargo, perdió en el final 3 minutos 11 segundos, que lo deja en la general a 3 min 46 s de Roglic, a 2 min 2 s de Nibali, solo le gana a López por 43 s.



Para López y Yates termina una semana no muy buena, pues están alejados de Roglic y de Nibali, pero en el Giro nada está escrito. Llegará la montaña y ellos son los dos ciclistas que deberán ir al atraque en busca de descontar el tiempo perdido.



