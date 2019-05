El triunfo más ‘amargo’ de Fernando Gaviria

Fernando Gaviria subió al podio, recibió las flores, se puso la camiseta morada, esa que ganó en el Giro de Italia del 2017, pero nunca expresó felicidad por la victoria de este lunes en la tercera etapa, un recorrido de 220 kilómetros entre Vinci y Orbetello, en el que se encontró con el triunfo.

Gaviria estaba en el bus de su equipo, el UAE Emirates, cuando fue llamado para que fuera al podio. No sabía qué había pasado, y mientras caminaba hacia el sitio, uno de los acompañantes le informó que el italiano Elia Viviani, quien había obtenido la victoria en la que él había sido segundo, cometió una infracción y fue descalificado en la jornada.



El pedalista nacional paró, miró el video y, sin inmutarse, siguió su camino: estuvo en el protocolo, recibió los premios, bajó y habló claro.



“Me enteré por una reclamación del equipo Trek. No estoy contento porque soy un gran amigo de Elia. Compartimos muchos momentos siempre y no veo el caso”, dijo Gaviria.



Y agregó: “Él merecía la victoria y es el ganador del día. Vi el video y creo que no hay nada. Es difícil controlar quién viene desde atrás. Creo que Elia, simplemente, se cuidó”.



Sin embargo, Gaviria, quien logró su quinta victoria en la historia del Giro, dijo sentirse feliz porque volvió a encontrar el ritmo de carrera, que era lo que estaba buscando.



“Me deja tranquilo porque me sentí mejor, las piernas van evolucionando y eso me deja un buen sabor de boca”, declaró. “Veo que tengo dos caras, contento por el momento que vivo, porque recupero las piernas, y triste porque Elia no merecía esto”, sentenció.

Aquí se ve bien la maniobra por la que es descalificado justamente (en mi opinión) Elia Viviani. #giro #giro102 pic.twitter.com/MevnEPv4Sj — Dany Pro Cycling (@DanyProCycling) May 13, 2019



Y así no le hubiera gustado a Gaviria la decisión, pues, fue justa. Atrás las palabras de colega, de amigo. El equipo Trek reclamó, los comisarios utilizaron la ayuda del video y vieron cómo Viviani, en los metros finales, cerró a su compatriota Matteo Moschetti. Claramente le invadió el carril, su línea de carrera fue alterada por el italiano, a quien penalizaron, y el triunfo quedó para Gaviria. Las reglas son para respetarlas y

aplicarlas.



El más ganador del país

Con la victoria de ayer, Fernando Gaviria acumula cinco en el Giro, cuatro de las cuales consiguió en el debut del 2017. Pero hay más.



El corredor del UAE Emirates, y de 24 años, llegó a 38 victorias en carreras de la Unión Ciclista Internacional (UCI), convirtiéndose en el pedalista colombiano con más triunfos en esta clase de carreras.



De los 38 logros, el embalador colombiano ha conseguido 4 en 2015, 7 en 2016, 14 en 2017, 9 en 2018 y en el 2019 ya ha logrado cuatro, dos en la Vuelta a San Juan, una en el UAE Tour y la de ayer, en el Giro.



Y de ese acumulado, ha conseguido 19 en competencias del World Tour, la máxima categoría del ciclismo en el mundo. La estadística la comenzó a acumular en el 2015, en el Tour de San Luis, Argentina, cuando haciendo parte de la Selección Colombia, Gaviria derrotó en dos embalajes masivos al británico Mark Cavendish, en ese tiempo, el mejor rematador del mundo.

Es un corredor fuerte y lo que mejor sabe utilizar, lo que mejor maneja es su cabeza FACEBOOK

TWITTER



"Cuando se propone algo, lo cumple y ya, eso lo hace ganador”, le dijo el argentino Maximiliano Richeze, su compañero y lanzador en el equipo Deceuninck-Quick Step, a EL TIEMPO.



Y agregó: “Es más que un compañero, que un ciclista. Fernando es un amigo, dentro y fuera de nuestra profesión. Tenemos una gran amistad que todavía perdura”.

Fernando Gaviria venía siendo centro de las críticas, pues no se mostraba tan contundente como en las temporadas anteriores, pero era cuestión de tiempo, de tranquilidad.



Si bien ayer fue superado en el embalaje y tras la decisión de los comisarios obtuvo el triunfo, otra vez, como ha sido costumbre, estuvo cerca, le venía ‘pegando en el palo’.



No estaba contento por la forma como ganó, pero no está lejos de volver a ser el rematador de los años pasados, solo necesita acople a su nueva estructura, llenarse de confianza y ajustar la velocidad y la potencia en los momentos claves.



Este martes, etapa de 235 km, entre Orbetello y Frascati.



Lisandro Rengifo

Periodista de EL TIEMPO

@lisandroabel