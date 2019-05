La enfermedad que superó Chaves para volver a ganar en el Giro

Hace un año, Esteban Chaves no era el mismo de hoy. Luego de haber ganado la etapa del Etna en la primera semana, el pedalista colombiano se fundió en la tercera y definitiva semana del Giro de Italia del 2018.

De inmediato, una vez se terminó su participación en la carrera italiana, Chaves fue sometido a exámenes, los que arrojó resultados negativos: sufrió de mononucleosis, una infección que merma las fuerzas de la gente.



De ahí en adelante, comenzó el ciclo de recuperación. No volvió a montar en bicicleta y hasta pensó en retirarse.



Volvió nueve meses después a la competencia, lo hizo en la Vuelta a la Cominidad Valenciana, en la que volvió a sentirse ciclista.



Chaves no ha tenido una buena temporada, no ha estado disputando las generales, pero la tercera semana ha sido la de la recuperación. Se ha sentido tan bien que el miércoles pasado se metió en la fuga y llegó de segundo.



Este viernes, en la fracción entre 19 del Giro de Italia, entre Treviso y San Martino di Castrozza, de 151 km, Chaves fue feliz nuevamente, regresó a la victoria en una grande, por eso el grito, porque venció no solo a su mononucleosis, sino a la idea de abandonar el ciclismo.



Deportes